Samsunspor, İkas Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor, konuk ettiği İkas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak karşılaşmayı değerlendirdi.

Zor bir karşılaşma oynadıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk yarı takım halinde yorgun olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık. Baskılarımız da şiddetli oldu ve daha sonrasında da golü bulduk. Gol atmamızı hak etmiştik. Takımımla gurur duyuyorum. Her 3 günde bir karşılaşma oynuyorlar. Bugün kulübeden sonradan oyuna giren oyuncuların desteği ve katkısı da önemliydi. İyi bir performans gösterdiler. Umarım bugün herkes taraftarın desteğini görmüşlerdir. Sonuç olarak takıma harika bir destekte bulundular. Yorulduk dediğimizde bize destekte bulundular. Galibiyeti aldığımızda da onlarla birlikte kutladık" dedi.

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Reis, "Emin olmamakla birlikte çok büyük ihtimalle Nctham milli aradan sonra bize katılacak. Diğer oyuncularımız bize dönmesi biraz sürecek" diye konuştu.

'1 GOL DE OLSA GALİP GELMESİNİ BİLDİK'

1 golde de olsa galip geldiklerini ifade eden Reis, "Takım halinde bugün çok fazla çalıştık. Perşembe günü oynadığımız karşılaşmada da enerji sarf etmiştik. Konyaspor karşılaşması da benim için zor geçmişti. Son dakikalarda yorulduk. Savunmada ve hücumda güzel işler yaptık. 1 gol de olsa bugün galip ayrılmayı bildik. Oyunun geneline baktığımızda çok fazla fırsatlar yakaladık. Onları değerlendiremedik. Bu eksikliklerimiz üzerine antrenmanlarımızı yapıp değerlendireceğiz. Milli araya giriyoruz. Oyuncularımız birkaç gün izinli olacak. Ondan sonra zorlu bir fikstir başlıyor. 1 ayda 9 maç oynayacağız" dedi.

Oyun disiplininden oyuncularının ayrılmadığını ve çok iyi işler yaptığını belirten İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, "Özellikle ilk 45 dakika istediğimizi aldık. Belki ilk 45 dakika o yakaladığımız pozisyonlar, geçişler, cezası alanına daha fazla girdik ama maalesef o ilk yerdeki bölümde sonuçlandırmayı yapamadık. Samsunspor son dönemlerde çok kondisyonu iyi bir takım. Özellikle ilk yarı çok dominant oynuyor. Hem maçı domine edip hem de özellikle ilk 20-30 dakikada 2-0 skorları yakalayan bir takım. Ama ilk yarı bizim istediğimiz gibi geçti" diye konuştu.

İkinci yarının Samsunspor'un üstün olduğunu ifade eden Ak, "Belki çok pozisyon vermedik ama takım savunması, takım disiplininden uzaklaşmadık. Fakat 85'in dakikada maalesef duran toptan yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Üzgünüz, belki ilk yarı skoru yakalayabilirdik ama ikinci yarı onlar, daha üstündü. Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz. Şimdi önümüzde milli takım arası var. Daha çok çalışıp buradan çıkmasını becereceğiz inşallah" dedi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın gözaltına alınma ile ilgili soruya da cevap veren Ak, "Süreci takip ediyoruz. Biz tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Ama şu gerçek ki başkanımızı bilen kişi olarak, hem ben kendi adıma, hem de bilenler biliyor ki böyle bir şeyin uzaktan ve yakından en ufacık tereddüt bile yok bizim için. Ama Türk adaletine güveniyoruz. Süreci takip edeceğiz. Kulüpte gereken açıklama yapacaktır" diye konuştu.