Samsunspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Samsun'da Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampının ardından yeni sezona Samsun'da yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor.

Hollanda kampının ardından Samsun'da topbaşı yapan Karadeniz temsilcisi, Alman Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde yeni transferlerin katılımıyla yapılan çalışmada futbolcular önce ısınma hareketleri yaparken, ardından toplu ve taktik çalışmaya geçti. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı bulunan Cherif Ndiaye, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, yeni transfer Antoine Sekongo ise takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan Samsunspor, hazırlık karşılaşmaları kapsamında yarın İstanbul'a hareket edecek. Kırmızı-beyazlılar, 8 Ağustos'ta Kasımpaşa ile aynı gün iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma saat 10.00'da Kemerburgaz Tesisleri'nde, ikinci mücadele ise saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçlarının tamamlanmasının ardından kafile, aynı gün Samsun'a dönerek yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı