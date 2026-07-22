Haberler

Futbol: Hazırlık maçı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Hollanda'daki hazırlık maçında Fransa temsilcisi USL Dunkerque'ye 2-1 mağlup oldu. Samsunspor'un tek golünü Jaures Assoumou kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda'da oynanan hazırlık karşılaşmasında USL Dunkerque'ye 2-1 yenildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki VV Jonge Kracht Huissen sahasında Fransa temsilcisi USL Dunkerque ile karşılaştı.

Dunkerque'de Souleymane Keita'nın 33 ve 38. dakikalarda attığı gollere karşılık Samsunspor, 78. dakikada Jaures Assoumou ile gol buldu.

Maç, Dunkerque'nin 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenman yaparak devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler
Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

Her şeyi kendi imkanlarıyla kurdular ama sayaç takılacak

Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı

Yurt dışında Türk vatandaşları kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı

Mahalleliyi sokağa döken olay! Çığlıkları duyan önünde toplandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Uzaklaştırma kararı aldıran eşini vahşice katletti
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi