Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Galatasaray'ın gücünü biliyoruz ama Samsunspor'da ligin en iyilerinden

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, aylık basın istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir sonraki hafta Galatasaray ile oynayacağız. Bizim için deplasman ya da iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Direktörü Fuat Çapa ve İcra Kurulu üyeleri aylık basın istişare toplantısı kapsamında Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray müsabakası hakkında konuşan Veysel Bilen, "Belki de şanssızlığımızı da kırıp hem Galatasaray'dan puan almayı hatta puanın ötesinde kaybettiğimiz bu 3 haftadaki ikişer puan kayıplarımızı da telafi edecek bir galibiyet almayı hedefliyoruz, ümit ediyoruz" diye konuştu.

'BU HAFTA BERABERLİK ŞANSIMIZI KIRMAK İSTİYORUZ'

Galatasaray karşısında 3 puanı hedeflediklerini söyleyen Veysel Bilen, "Süper Lig'e çıktığımız sezondan itibaren hiç puan alamadığımız takım olan Galatasaray ile maçımız var. Son oynadığımız 3 maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu hafta bu beraberlik şansımızı kırmak istiyoruz. Galatasaray da ligimizin güçlü takımlarından şu anda da lider durumunda. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Samsunspor inanarak, taşıdığı armanın gücünü ve ağırlığını hissederek, 90 dakika boyunca, son düdüğe kadar olanca gücüyle mücadele ederek, puan ve puanlar almak için her maça çıkıyor. Bizim için deplasman ya da iç saha hiç fark etmez. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz. Ama Samsunspor da güçlü ve ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY MAÇINDA DA ÜSTÜN BİR PERFORMANS GÖSTERECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM'

Kırmızı-beyazlı takımın taraftar baskısına alışkın olduğunu ve performanslarının bu şekilde daha da arttığını belirten Bilen, şöyle konuştu:

"Takımımızdaki eksiklerimizden en azından bir ya da ikisinin bu maçta bizimle olması muhtemel. Giderek toparlanıyorlar. Olivier Ntcham ve Tanguy Coulibaly takımla çalışmaya da başladılar. Sonuçta maç eksiklikleri var. Bunu takdir edecek teknik ekibimiz, hocamız. Ama ne olursa olsun biz İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz. Takımımızın moral motivasyonu yerinde. Oradaki yoğun bir seyirci baskısı olacağını tahmin ediyoruz. Ama biz Samsunspor olarak alışkınız ve oyuncularımız İstanbul'da çok daha başarılı oyunlar sergiliyorlar. Bundan evvel Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gösterdiğimiz performans gibi Galatasaray maçında da üstün bir performans göstereceğimizi tahmin ediyorum"