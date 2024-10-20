Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi 2 takım taraftarları arasında kavga çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda herhangi bir yaralanma veya gözaltı durumu bildirilmedi.

KANARYA DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

63. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.