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Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda herhangi bir yaralanma veya gözaltı durumu bildirilmedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi 2 takım taraftarları arasında kavga çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda herhangi bir yaralanma veya gözaltı durumu bildirilmedi.

KANARYA DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

63. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 62 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 15 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 108 golüne, Samsunspor 58 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, Kadıköy'deki maç ise 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı öncesi kavga çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (5)

Volkan Cetin:

Ula siz kardeşsiniz

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doğan doygun:

her maçta olan şeyler!!! neyin haberini yapıyorsunuz??? amacınız ne????

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Gürsel İşlek:

Samsun Fenerin azılı düşmanıdır bugün G saray kökenli oyuncular ölümüne oynayacaklar

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Yasar Unal:

Kulüp başkanı başka takımın taraftarı gibi konuşur şöyle olursa şu olur böyle olursa bu olur gibi maç başlamadan önce ortamı gerecek konuşmalar yaparsa normal sonuçtur.

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pusatalfa:

Fener yatış beklediyse bunu fark eden taraftar hazmedemeiştir

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