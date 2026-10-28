Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsunspor, deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak. Nuri Asan Tesisleri'nde Bjelica yönetiminde 1 saat 10 dakika süren antrenmanda Emre Kılınç ve Fatih Kaya sakatlıkları nedeniyle ayrı koştu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmanda ısınma koşusu ve fizik koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla günü tamamladı.

İdmanda sakatlıkları süren Emre Kılınç ve Fatih Kaya takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
Bu haber 92 sitede yayınlandı.
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor

Devlet başkanı tehdit savurdu, çete lideri resmen meydan okudu
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda