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Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım

Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
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Samsunspor, Galatasaray mağlubiyetinin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Rick van Drongelen'in dudağının patladığı fotoğraf kullanılarak " "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" ifadelerine yer verildi. Teknik direktör Thomas Reis de ofsayt nedeniyle sayılmayan gol üzerinden hakem Ozan Ergün'ü hedef aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Samsunspor, maçın ardından hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

"ADALET?"

Samsunspor'un resmi hesaplarından yapılan söz konusu paylaşımında, "Dirsek bize, kart bize... ADALET?" ifadeleri yer aldı ve Rick van Drongelen'in dudağının açıldığı bir fotoğraf kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım

REIS'TEN DE İPTAL OLAN GOLE TEPKİ GELDİ

Öte yandan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Galatasaray karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda hakem Ozan Ergün'ün kararlarına tepki gösterdi. Reis "İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi" dedi.

"HER MAĞLUBİYET CANIMIZI ACITIYOR"

Karadeniz ekibi ile ilgili konuşan Thomas Reis "Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz" ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMr Camel:

TTF feto olduğunu galasarayun hakemler tarafında korunduğunu herkes bılıyor… penaltısaray şampiyon yapmak için hakemler çetesinin destekleri var

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Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Ali Koç amcasından özür dilemek için bize çelme takacaktı ama Allahtan bizde en nesiri çöpü değil OSİMEN baba var.

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Haber YorumlarıMGk:

Posizyonun normal halin de Samsunlu topçu 1 metre kabak gibi ofsayt.. Size şu lafları ettirmek için ofsayt çizgisi görüntüsün de ucu ucunaymış gibi gösterdiler nasıl bir tezgahtır bu

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yenildin mi bahane hazır hakemdi oydu buydu, hiç kendinizde aramayın hatayı peki Galatasaray'ın verilmeyen penaltısı jelerte yapılan faul

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Haber YorumlarıEtem Memiş:

gerizekalı maçı götüyle izledi heralde oto boka sarı kart çıkardı hakem faul bile olmayan pozisyon lara ve 2 tanede penaltı mızı es geçti

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Haber YorumlarıSedat A.:

2 net penaltısı verilmeyen, Fenerbahçe karşısında ofsayt golü yiyen GS FENERASYONA rağmen galiptir liderdir. Hakem, FB ve Samsun için elinden geleni yaptı. 2 penaltımız resmen verilmedi. İYİLER HEP KAZANIR.

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Samsun bilerek hiç mücadele etmedi çünkü Başkanları G saraylı neden micadele etsin ki biliyor ki yense berabere kalsa azar yiyecek ceza alacak onun için helva gibi antrenman maçı gibi oynadılar görevlerini yaptılar hatır şikesi yani beklenen sonuç mu evet şaşırdık mı hayır

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