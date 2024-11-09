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Samsunspor'dan Galatasaray Maçı İçin Koreografi Hazırlığı

Samsunspor'dan Galatasaray Maçı İçin Koreografi Hazırlığı
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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Galatasaray ile oynayacakları maçta taraftarların yaratacağı koreografi ile görsel şölen oluşturacaklarını açıkladı. Takımın moralinin yüksek olduğunu belirten Bilen, maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için taraftarların koreografi çalışması yaptığını ve görsel şölen oluşturacaklarını belirtti.

Samsun spor Başkan Vekili Veysel Bilen, 12'nci hafta müsabakası olan Galatasaray deplasmanında kırmızı-beyazlı ekibin Ali Sami Yen Kompleksi'nde yapacağı koreografi ile maça değişik bir hava katacaklarını söyledi. İstanbul'a en hazır şekilde geldiklerini ifade eden Veysel Bilen, "Ligin üst sırasını paylaşan 2 takım oynadıkları futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Biz takım olarak hafta içi çok iyi hazırlandık. Takımın moral ve motivasyonu gerçekten üst düzeyde. Buradan puan ya da puanlarla ayrılacağız" dedi.

'GALATASARAYIN PUAN TABLOSUNDA NEREDE OLDUĞU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

Seyircilerinin 12'nci adam olarak maçta katkı vereceklerini söyleyen Veysel Bilen, "Antalya spor galibiyetinden sonra ara vermeksizin bu maçın hazırlıklarına başladık. Galatasaray'ın konumu, bulunduğu yer, namağlup olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz çıkıp bu maçta 90 dakika boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Seyir zevki çok yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Seyircimiz de 12'nci adam olarak bizleri orada yalnız bırakmayacak. Kendilerine ayrılan 2 bin 400 kişilik kontenjanın tamamını biletler satışa çıktığı anda doldurdular. İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Samsun'dan akın akın maça geliyorlar. Sonunda hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyoruz. Kazasız, sakatsız ve cezasız bir maç olmasını temenni ediyoruz. Özellikle hakemin konuşulmayacağı bir maç olmasını diliyorum. Halil Umut Meler ile ilgili hafta içinde bir sürü şeyler yazıldı çizildi. Geçmişi hakkında birkaç şeyden bahsettiler. Umarım bu yazılanlar boşa çıkar ve hakem kararlarının konuşulmadığı, sadece futbolun öne çıktığı, hak edenin kazandığı bir maçı spor gündemine getirmiş oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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