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Samsunspor, Çirkin Tezahürat Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edilmesine Tepki Gösterdi

Samsunspor, Çirkin Tezahürat Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edilmesine Tepki Gösterdi
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Samsunspor Kulübü, Rizespor karşılaşmasında taraftarlarının kullandığı çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Kulüp, taraftarlarının sporun centilmenlik ruhuna uygun davrandığını vurguladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Rizespor karşılaşmasında taraftarların kullandıkları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Samsunspor Kulübü, sosyal medyadan yayımladığı mesaj ile alınan karara tepki gösterdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Rizespor deplasmanından 1-0'lık skor ile galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, taraftarların müsabaka esnasında kullandıkları çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Alınan karar ile sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Samsunspor, "Her seferinde takımını yalnız bırakmayan ve en centilmen taraftar olarak bilinen Samsunspor taraftarı, konuk olduğumuz çoğu karşılaşmada bizleri evimizde hissettirmekte ve tüm maçlarda Fair Play ruhuna uygun hareket etmektedir. 21.09.2024 tarihinde oynadığımız Çaykur Rizespor maçında, bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımız, Türk futbolunun gelişimi ve güzelleşmesi için yine tüm tribünlere örnek olmuştur. Ne müsabaka sırasında ne de öncesi ve sonrasında hiçbir istenmeyen durum meydana gelmemiştir. Dostluk içinde seyreden bir müsabakanın sonunda, gerçekleşip gerçekleşmediği dahi belli olmayan bir çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kulübümüzün PFDK'ya sevk edilmesi kabul edilemez. Sporda her türlü şiddete, küfre ve kötü söze karşı olan, her zaman temiz ve adil futbolu savunan bizlerin sürekli cezalandırılması, yalnızca Türk futboluna kötü örnek teşkil edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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