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Samsunspor, Bayburt Özel İdare Spor'u Penaltılarla Geçti

Samsunspor, Bayburt Özel İdare Spor'u Penaltılarla Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Samsunspor, Bayburt Özel İdare Spor'u penaltılarda 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Bayburt Genç Osman

Hakemler: Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Emrah Ünal

Bayburt Özel İdare Spor : Burak Karabacak, Enes Eliaçık, Köksal Ayaydın, Ali Burak Atmaca, Alpay Cin (Dk. 70 Cihan Aydın), Doğukan Delimehmet (Dk. 100 Mehmet Durgut), Yasin Ayan (Dk. 91 Ömer Memiş), Mehmet Aygün, Mete Tınmaz (Dk. 109 Onur Şahin), Muhammed Semih Çiçek (Dk. 55 Mikail Albayrak), Hüseyin Yıldız

Samsunspor : Halil Yeral, Gomes Nanu, Tait (Dk. 119 Mehmet Ali Kablan), Dimata, Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı (Dk. 46 Emre Köroğlu), Laura, (Dk. 66 Ali Tarkan), Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Berat Efe Eser), Bedirhan Çetin (Dk. 91 Kerem Fidan)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mete Tınmaz, Dk. 86 Mehmet Aygün (Bayburt Özel İdare Spor ), Dk. 72 Bedirhan Çetin, Dk. 74 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Ali Tarkan ( Samsunspor )

Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta, penaltılarda 3. Lig temsilcisi Bayburt Özel İdare Spor'a 4-2 üstünlük kuran Samsunspor, bir üst tura yükseldi.

Penaltı atışlarını Bayburt Özel İdare Spor'dan Cihan Aydın, Mikail Albayrak, Samsunspor'dan ise Emre Köroğlu, Yunus Emre Çift, Schindler ve Soner Gönül gole çevirdi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Spor
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