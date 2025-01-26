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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak "Yapı" ve Galatasaray sözleri

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Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım, Türk futbolunun gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Yapı"nın 4 büyüklere hizmet ettiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp Galatasaray'dır. TFF ve MHK ile olan ilişkileri diğer kulüplere göre daha ileride" diyerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım, Trendyol Süper Lig ve gündemindeki konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türk futboldaki yapı tartışmalarıyla ilgili de çok konuşulacak sözler sarf etti.

"BU 'YAPI' 4 BÜYÜKLERE HİZMET EDİYOR"

Yüksel Yıldırım, Ekol TV'de katıldığı programda "Herkes 'yapı' diye bir şey konuşuyor. Var gibi gözüküyor ama kimse çıkıp da tanımlayamıyor, derin devlet gibi bir şey. Bu 'yapı' 4 büyüklere hizmet ediyor ama en azını yıldızına bakarsak Trabzonspor alıyor" dedi.

"LOBİ İŞİNİ EN İYİ GALATASARAY YAPIYOR"

Galatasaray'la ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "Türkiye'de 'lobi' işini en iyi yapan kulüp Galatasaray'dır. TFF ve MHK ile olan ilişkileri diğer kulüplere göre daha ileride." ifadelerini kullandı.

"15 BAŞKANIN İKİNCİ TAKIMI VAR"

Yüksek Yıldırım, Galatasaraylı olduğu yönündeki eleştirilere "Neymiş, ben başka bir kulübü tutuyormuşum! Çıkın bakın, 19 kulübün 15'inin başkanının ikinci takımı var. Antalyaspor Başkanı Fenerbahçeli, Mecnun Başkan eski Sivasspor Başkanı Fenerbahçeliydi, Göksel Gümüşdağ Galatasaraylı, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe Kongre Üyesi, Eyüpspor Başkanı Galatasaray Kongre Üyesi. Baksınlar hadi! Bir tek benim mi ikinci bir takımım var?" diyerek cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINI YAZDIM"

Beşiktaş ile yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "8 Aralık'ta menajerler vasıtasıyla Beşiktaş, bizim hocaya 'Düşünür müsün?' diye sormuş. Hocamız ise 'Hiçbir yere gitmiyorum, memnunum.' demiş. Bizim hoca aptal değil! Beşiktaş ile benim problemim asla olmaz ama Beşiktaş Kulübü'nün haddini bilmeyen bir sayfa yazısını bir kenara yazdım" şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'A CEVAP

Sergen Yalçın'ın kendisine olan tepkisine cevap veren Yüksel Yıldırım "Sergen Hoca akıllı bir adam. 'O kaosun içine neden girsin?' dedim. Sergen Hoca, 'Benim neler çektiğimi biliyor mu?' diye bana çıkıştı. Ben bunları nereden bilecektim" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPOR TARAFTARININ TEPKİSİ

"Trabzonlular 'Samsunspor, Kuzeyin Kralı' dediğiniz için size kızgın" hatırlatmasıyla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım "Ama doğrusu bu. Samsun yaşam için Karadeniz'de 1 numaralı şehir. Hedefim Samsunspor'u şampiyon yapmak" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ne diyon la keltooooşşşş

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Gs maçından önce niye söylemedin bunları samimiyetsiz kişilik? O zaman Gs'ı yenmek istemem demiştin. Yenildin.

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Haber YorumlarıLetgohesap null:

Sen kimsinde Trabzonspor hakkında iftirada bulunuyorsun ulan bize birileri hizmet etse her maçı kazanırız kümeye oynuyoruz nerdeyse. bunlar nerden türeyip çıkıyor piyasaya?

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Cahiller Avrupa da da mı lobi var? Galatasaray hakkıyla daima öndedir bunun herkes farkında. Ama haset duygusu adalet duygusunun önüne geçiyor rakiplerde işte... Emeğe saygı duyacaksınız.

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Haber YorumlarıDenizhan Erketci:

Eğer Galatasaray kongre üyesi ise direk ihraç edilmeli.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Tam bir yalama. Galatasaraylı diye suçlanan adama bak! Bu sözleri ile kime hizmet ettiği belli. Kişileri zan altında bırakan bu şahsiyet yoksunu insanları ispata çağırıp, yargı yoluyla haksızsa veren cezayı. Önüne gelen iftira çamur attığıyla kalıyor nasıl olsa hesap soran yok.

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