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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Bir ofsaytımsı pozisyon var

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. İstatistiklerde önde olduklarını, net gol fırsatları yakaladıklarını, ancak değerlendiremediklerini ifade eden Yıldırım, "Verilmeyen gol ofsaytımsı bir pozisyon. Belki bir penaltımız var. Büyük takımlarda olsa penaltı diyebilirlerdi. Beşiktaş'a karşı penaltı almak zordu, hakemler o konuda daha dikkatliler" dedi.

Süper Lig ekini Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, dün akşam oynadıkları ve Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TÜM İSTATİSTİKLERDE BİZ ÖNDEYİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yıldırım, "İstatistiklere bakınca, tüm istatistiklerde biz öndeyiz. Top üstünlüğü, rakip sahada, korner atışı, net kaçan iki golümüz var. Direkten dönen topumuz var. Bu takımı Beşiktaş'ı, Galatasaray'a karşı canlı seyrettim. Galatasaray bizim kadar pozisyona giremedi. Şu an ligin en iyi takımı, sezona en iyi başlayan takım Beşiktaş. Samsunspor ezilmedi, başabaş oynadık, hatta daha üstün oynadık. Beşiktaş'a karşı o pozisyonlara giriyorsanız değerlendireceksiniz, biz değerlendiremedik. İlk golde uzun top; stoperlerden biri faul yapsa sarı kart yiyecek. İkincisi korner, böyle paslaşmalı falan... İyi tutamadı oyuncular. Yediğimiz goller bize yakışmadı açık söyleyeyim. Beşiktaş'ın galibiyetine leke sürmemek lazım, iyi takım. Biz çok istedik ama beceremedik. Maçın kağıt üstünde favorisi Beşiktaş, biz puan veya puanlar için çok uğraştık ama olmadı. Takımımımdan memnunum. Transfer yasağımız da olsa her hafta üstüne koyacak bu takım. Milli aradan sonra oturacak takım. Bu takım bir aksilik olmazsa ilk 12'de olur. Düşmeyiz ama sakatlıklar, cezalar, bir sürü şeyler oluyor. İnşallah bunlara yakalanmayız. Biz bu sene ligde Sinderella takımı olmak istiyoruz" dedi.

"VERİLMEYEN GOL OFSAYTIMSI BİR POZİSYON"

Geçerlilik kazanmayan golleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "Bugün olmadı. Olsaydı belki 2-1, 2-2 olurdu. Direkten döndü, verilmeyen gol ofsaytımsı bir pozisyon. Belki bir penaltımız var. Büyük takımlarda olsa penaltı diyebilirlerdi. Beşiktaş'a karşı penaltı almak zordu, hakemler o konuda daha dikkatliler. Biz Beşiktaş'ın rakibi değiliz. Puan istedik. Olmadı ama geleceğe bakacağız. Rakiplerimiz var, o maçlardan puanlar alırsak iyi olur. Birçok takım berabere bitirdi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

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Yorumlar (1)

Bjk Kartal:

Maçı izledim, ofsayt pozisyonunu yeni teknoloji çizgilerle gösterdiler zaten, nasıl ofsaytımsı oluyor? Bir kerede kazananı tebrik etsek, yenilgiyi kabul etsek....

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