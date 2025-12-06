Samsunspor Başkanı Yıldırım: Bizim puanımız çalındı / Haber eklendi

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında 3-2 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçının son dakikalarındaki tartışmaları penaltı pozisyonu ile ilgili olarak 1 puanlarının çalındığını ifade ederek, "5 Aralık, kara bir cuma günü olarak Samsunspor tarihinde anılacak. Bu puan belki bizim bu sene Avrupa'ya gitmemizin önüne geçecek. Ben bunun hesaplarını sezon sonu sorarım" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-2 yenildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'İKİNCİ YARI İNANILMAZ BİR SAMSUNSPOR ORTAYA ÇIKTI'

Yüksel Yıldırım, "Konuşacak halde değilim. Samsunspor'un bu maça puan veya puanlar için geldiğini söylemiştim. Öyle olacağına da inanmıştım. İlk yarı gerçekten Samsunspor'u tanıyamadım. Kötü oynadık. Galatasaray, inanılmaz bir üstünlük sağladı ama ben takımıma ve hocama her zaman güvendiğimi söylemiştim. İkinci yarı inanılmaz bir Samsunspor ortaya çıktı. İlk 10 dakika baskımız sonucu bizim de plakamız olan 55. dakikada gol attık. Durumu 2-1'e getirdik" dedi.

'BUGÜN 5 ARALIK CUMA GÜNÜ, KARA BİR CUMA OLDU'

"İkinci yarı maçı izlerken kulaklarım tıkandı. Galatasaray taraftarı, inanılmaz bir ıslıkla Samsunspor'u durdurmaya çalışıyordu" diyerek sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor, ikinci yarı üstünlüğünü kabul ettirdi. Golü bulabilirdik. Pozisyonlar kaçırdık. 'Yenilirsek, böyle yenilelim.' derken 88. dakikada beklediğimiz golü bulduk. Durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Maç böyle bitecek diye düşündük. Sonra Victor Osimhen, neden 80 milyon avroluk bir oyuncu olduğunu gösterdi. O golü Türkiye'de başka kimse atamazdı. Maç, tam bitti derken Samsunspor bir atakla penaltı pozisyonu oluşturdu. Bizler, televizyonda gördük. Gözümüzle de gördük. Net penaltı. Hakem de gördü. Artık VAR'dan karar bekliyoruz. Hakem, 4 dakika bekledi. Sonunda da inanılmaz bir karar verdi. Bugün 5 Aralık Cuma günü 'Kara bir cuma' oldu. Türk futbolunda bugün 'Kara bir cuma'. Bizim resmen 1 puanımız gasp edildi. Bunu yapan da kesinlikle hakemler" ifadelerini kullandı.

"HAKEME GÜVENDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM'

Bahis soruşturmasına da değinen Yıldırım, "'Maçlar, doğru gidiyor.' derken böyle olması bizi şaşırttı. Çok da şaşırmadık. Çünkü iki gün önce bir şeyin altını çizdim. 'İnşallah pazartesi günkü Fenerbahçe-Galatasaray maçında Galatasaray'ın tepkileri bize karşı ters tepmez' dedim. Hakeme güvendiğimi söylemiştim. Mehmet Türkmen, genç bir hakemimiz. Gelecek de vadediyor, hata yaptığı da oluyor. 'İnşallah bizim maçta hatası konuşulmaz.' demiştim. İlk yarıda hakem hatalar yaptı. Faullerimizi çalmadı ama bu kararlar sonucu etkileyecek şeyler değildi. İkinci yarda Samsunspor üstünlüğünü kabul ettirdi. Yenilsek de hiç üzülmeyecektim. 'Biz oynadık, Galatasaray'ı boğduk ve 2-1 yenildik. Gücümüz bu kadar.' diyecektim. 88. dakikada 2-2'yi yakaladık. Stat bir anda çöktü. Osimhen devreye girdi ve golünü attı. Sonra Samsunspor bir mucize ortaya çıkardı" diye konuştu.

'BİZİM PUANIMIZ ÇALINDI'

Maçın sonundaki tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili hakem kararına tepki gösteren Yüksel Yıldırım "Penaltıyı gözü kör hakem bile orada olsa görür, hisseder verirdi. Hakemin görmesine bile gerek yok, VAR da var, var mıydı? Bunun açıklamasını sizlere bırakıyorum. İnanılmaz üzgünüm, inanılmaz sinirliyim. Bizim puanımız çalındı. Samsunspor'un belki beşinciliği de elimizden alınmış, aşağıya doğru bir iniş olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Biz daha fazla çalışacağız" dedi.

'BUGÜN HAKEMİ YENEMEDİK'

Yıldırım sözlerin şöyle sürdürdü:

"Bugün hakemi yenemedik. Hakemi yenemiyorsak puan alma şansımız yok. Bu artık kanıtlandı. Yüksel Yıldırım'ın futbol camiasında altına imzasını atarak söylediği bir şey. Samsunspor'un hakemi yenemediği maçları yenme şansı yok. Bunu ister hakemler alınsın, ister MHK alınsın, ister de TFF. Ben buradan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da söylüyorum, canım arkadaşım ama onun da lafı geçmiyormuş artık. Bitmiş, TFF de bitmiş. Kaç sefer söyleyecek İbrahim Başkan, 'Hakemler böyle hata yapamaz. Hakem yapsa bile VAR var.' dedi. Bugün hepimiz şahidiz. Galatasaraylılar dahil, medyadaki herkes dahil net penaltı diyor. Ama hakem üçlüsü ve VAR bunu vermedi, sonuçta maç 3-2 bitti. Galatasaray'a hayırlı olsun 3 puanı."

'SAMSUNSPOR, KONFERANS LİGİ'NDE BİRİNCİ. NİYE, ÇÜNKÜ HAKEMLER ADİL'

Konferans Ligi'ndeki hakem yönetimlerini değerlendiren tecrübeli başkan, "5 Aralık, kara bir cuma günü olarak Samsunspor tarihinde anılacak. Ali Sami Yen'de bu puan belki bizim bu sene Avrupa'ya gitmemizin önüne geçecek. Ben bunun hesaplarını sezon sonu sorarım. Samsunspor, Konferans Ligi'nde birinci. Niye, çünkü hakemler adil, Samsunspor'un hakkı yenmiyor. Samsunspor da çıkıyor çatır çatır top oynuyor. Geliyoruz buraya, her maçta hakemlerle problemimiz var. Susuyoruz ama artık yeter. Daha nereye kadar susacağız? Ben Samsunspor'un hakkını istiyorum. Çalınan 1 puanımı geri istiyorum. TFF nasıl veriyorsa verir. Ben istiyorum, Samsunspor hak etmiyor bunları. Bu sezon böyle biterse oturur konuşuruz. Bundan sonra Türk futbolu ileriye gideceğine geriye gider" dedi.

'O ZAMAN GETİRİN YABANCI VAR HAKEMLERİNİ ONLAR YAPSIN'

Yüksel Yıldırım, sözlerin şu ifadelerle tamamladı:

"Demek ki yapılan operasyonların hakemlere etkisi sıfır. VAR'dakiler boş. O zaman getirin yabancı VAR hakemlerini onlar yapsın. Türk hakemlerinin neresine güveneceğim. Maç öncesi güveniyorum dedim, utanıyorum kendimden. 24 saat geçmeden söylediğim lafı geri alıyorum. Ama ben buradan takımımı kutluyorum. Çıktılar aslanlar gibi ikinci yarı oynadılar. Ali Sami Yen'de 2-0'dan 2-2'ye getirmek her takıma nasip olmaz. Bize oldu. Samsunspor taraftarı azınlık da olsa Ali Sami Yen'de sesini herkese duyurdu. Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum. Onlar bizi desteklediği, bu takım da bu ruhla oynadığı sürece bizim yolumuz açık. Çünkü Samsunspor'un bir hedefi var. Ben bir gün Samsun'da Şampiyonlar Ligi okutturacağım. Bunun önüne ne hakemler, ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe geçecek. Bu kadar iddialı söylüyorum. Büyük takımlar beni ister sevsin, ister sevmesin. Yapacağım bunu"