Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Samsunspor, Kasımpaşa maçındaki bahis soruşturmasının hiçbir tarafında değildir

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Başlatılan yeni bahis soruşturması kapsamında Kasımpaşa– Samsunspor maçı da gündeme gelmiştir. Bu konuda açık ve net şekilde ifade etmek gerekir ki Samsunspor Kulübü bu soruşturmanın hiçbir tarafında değildir. Ne kulüp olarak, ne yöneticilerimiz, ne de oyuncularımız bu dosyanın içinde yer almaktadır" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transferi, bahis soruşturması kapsamında incelenen Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşması ve kırmızı-beyazlı takımın transfer çalışmaları hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Bahis soruşturması nedeniyle incelemeye alınan Kasımpa-Samsunspor karşılaşmasında hiçbir soruşturmaya dahil edilmediklerini belirten Veysel Bilen, "Yapılan incelemelerde de görüleceği üzere, soruşturma söz konusu maçta bahis oynayan ve kazanç elde eden 6 kişi üzerinden yürütülmektedir. Buna rağmen bazı basın yayın organlarında Samsunspor'un da olayın içindeymiş gibi gösterilmesi ve başkanımızın isminin mesnetsiz şekilde anılması son derece yanlıştır. Yapılan incelemelerde de görüleceği üzere, soruşturma söz konusu maçta bahis oynayan ve kazanç elde eden 6 kişi üzerinden yürütülmektedir. Buna rağmen bazı basın yayın organlarında Samsunspor'un da olayın içindeymiş gibi gösterilmesi ve başkanımızın isminin mesnetsiz şekilde anılması son derece yanlıştır. Dosyada gizlilik kararı bulunduğundan, taraf olmadığımız için herhangi bir bilgiye de sahip değiliz. Buna rağmen talep edilmesi halinde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hem sözlü hem yazılı olarak bildirdik" diye konuştu.

'MUSABA VE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI TÜM GÖRÜŞMELER, KULÜBÜMÜZE BİLGİ VERMEDEN ARKA PLANDA YÜRÜTÜLDÜ'

Musaba'nın, sezonun ilk yarısı tamamlanmadan birkaç maç önce Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını, Samsunspor'un ise bu durumu daha sonra öğrendiğini ifade eden Veysel Bilen, "Musaba bu sezon takımımıza katıldı. Sezon başında sözleşmesinde gerek yurt içi gerek yurt dışı transferlerde geçerli olan bir serbest kalma maddesi bulunuyordu ve bu maddeye bağlı bir bedel vardı. Bu noktaya kadar bakıldığında süreç normal görünüyor. Ancak üzücü olan taraf, işin yürütülme şeklidir. Normalde etik olan, oyuncuya ya da menajerine böyle bir talep geldiğinde, bunun kulübe açık şekilde bildirilmesidir. Devre arasında bu serbest kalma maddesinin kullanılmak istendiğinin paylaşılması son derece doğaldır. Buna rağmen tüm görüşmeler, kulübe, teknik heyete ve futbol direktörüne bilgi verilmeden arka planda yürütüldü. Sonradan öğrenildi ki birkaç maç öncesinden söz kesilmiş, adeta bir nişan yapılmış ve sadece resmiyet beklenmiştir. Bu sürecin tamamı gizli şekilde ilerletilmiş. Bu işi yürüten menajer, kulübümüz nezdinde ciddi bir eksik not almıştır. İkinci sorumluluk Musaba'ya aittir. Oyuncu olarak, menajeri paylaşmasa bile kendisine baba şefkatiyle yaklaşan yöneticisine, antrenörüne ve futbol direktörüne bu durumu aktarması gerekirdi. Bunu yapmamıştır. Diğer taraftan, Musaba ile görüşme yapan kulüpten de o ana kadar bize böyle bir görüşme yapıldığına dair herhangi bir bildirim gelmemiştir. Başkanımızın da vurguladığı üzere burada ortak bir noktada buluşmak gerekir. Bu yaklaşım etik değildir. Oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaşmadan, son idmana çıkmadan, hocasına herhangi bir bilgilendirme yapmadan bu sürecin ortaya çıkması bizi üzmüştür" ifadelerini kullandı.

'SUÇ FENERBAHÇE CAMİASINDA DEĞİL, SÜRECİ YÖNETEN SORUMLUDADIR'

Etik olmayan transfer görüşmelerinde Fenerbahçe camiasının tümünün suçlanmasının doğru olmadığını söyleyen Bilen, "Burada altını çizmek istediğimiz iki önemli husus vardır. Birincisi, taraftarımızın Fenerbahçe Kulübü'ne yönelik tepkisi son derece haklıdır. Ancak Samsunspor camiası da, Fenerbahçe camiası da ve diğer tüm kulüp camiaları da saygı duyulması gereken topluluklardır. Kulüpleri yönetenlerin hatalarının bedeli tüm camialara yüklenmemelidir. Başkanımızın da işaret ettiği gibi, bu süreçte sorumluluk Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde bu işten sorumlu olan kişilere aittir. Bu durumu tüm Fenerbahçe camiasına ya da kulübün tamamına mal etmek doğru değildir. Aynı yaklaşım bizim için de geçerlidir. Bu konuyu iki camiayı karşı karşıya getirecek şekilde ele almak doğru olmaz. Ancak eksik ve hatalı bir süreç yaşanmıştır. Bu hatanın sorumluları menajer, oyuncu ve Fenerbahçe'de bu süreci yöneten kişi ya da kişilerdir. Musaba'nın takıma katıldığı tarihle ayrılık süreci arasındaki süre yaklaşık 6 aydır. Bu durum Samsunspor'un artık oyuncu yetiştirip vitrine çıkarabilen ve ciddi bedellerle transfer yapabilen bir konuma geldiğini göstermektedir. Samsunspor, yaklaşık 20 yıl sonra önemli bir bedelle oyuncu satma noktasına ulaşmıştır" dedi.

'SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAHİS SORUŞTURMASININ HİÇBİR TARAFINDA DEĞİLDİR'

'FUTBOLCULARIMIZA GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK'

Kırmızı-beyazlı takımdaki futbolcular ile ilgilenen kulüplerin bulunduğunu ancak henüz resmi bir teklifin olmadığını söyleyen Bilen, şöyle konuştu:

"Transfer sürecine ilişkin olarak, oyuncularımıza yurt içi ve yurt dışından ilgi olduğu biliniyor ancak şu ana kadar kulübümüze resmi olarak iletilmiş bir teklif bulunmuyor. Değerli oyuncuların başka kulüplerin radarında olması doğal karşılanıyor. Transfer dönemi 2 Ocak'ta başlayacak ve bu tarihten sonra olası resmi başvurular değerlendirmeye alınacak. Ara transfer döneminde 7–8 oyuncu gönderip aynı sayıda transfer yapmak gibi bir plan bulunmuyor. Mevcut sözleşmeleri devam eden oyuncuların korunması esas alınırken, kulübün menfaatine olacak çok ciddi bir teklif gelmesi halinde her seçenek değerlendirilebilecek. Bugün itibarıyla temel hedef mevcut kadroyu korumak. Yabancı kontenjanında, kaleci ayrılığı ve Musaba'nın durumu nedeniyle iki boşluk oluştu. Yapılacak takviyelerin büyük bölümü yerli oyunculardan oluşacak ve transfer sayısının üç ya da dörtle sınırlı kalması öngörülüyor. Musaba ve kaleci pozisyonları için iki transfer kesin olarak planlanırken, en fazla iki ek takviye gündeme gelebilir. Ancak asıl beklenti, ilk yarıda yeterince faydalanılamayan oyuncuların ikinci yarıda takıma daha fazla katkı sağlamasıdır"