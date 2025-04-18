Samsunspor, Alanyaspor Maçına Sıkı Hazırlanıyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Süper Lig'de üçüncülük iddiasını korumak için küme düşme potasındaki Alanyaspor maçına sıkı hazırlanıyor.

Süper Lig'de yeni haftaya 3. olarak giren Samsunspor, 21 Nisan Pazartesi günü Gain Park Stadyumu'nda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği parkurlu ısınma, pas, dar alanda yönsüz oyun ve taktik çalışmalarıyla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte 2 haftadır sakat olduğu için formasından uzak kalan İngiliz sol bek Marc Bola'nın takımla birlikte çalışması moralleri yükseltirken, diğer sakat oyunculardan Ait Bennasser ve Celil Yüksek'ten en az birinin daha maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki kapanış mücadelesi, küme düşme potasındaki Alanyaspor için de Avrupa kupalarına direkt katılmak isteyen Samsunspor için de farklı bir öneme sahil olduğu için dikkatleri de üzerine çekiyor. - SAMSUN