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Samsunspor'a transfer yasağı ertelendi

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FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağına çarptırılan Samsunspor'un yasağı ertelendi. Bu gelişme sonrası Samsunspor, transfer yapabilecek.

SAMSUN (İHA) – FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağına çarptırılan Samsunspor'da yasak ertelendi. Bu gelişme sonrası Samsunspor, transfer yapabilecek.

CAS, FIFA'nın Samsunspor'a verdiği 2 dönem transfer yasağını onaylamış, Samsunspor bu kış dönemi ve bir sonraki sezonun yaz döneminde transfer yapamayacaktı. Kırmızı-beyazlı ekibin girişimleri sonucu Samsunspor'un bu dönem transfer yapabilmesinin önü açıldı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunarak, Karadeniz ekibine uygulanan transfer yasağının sonraya bırakılarak ötelendiği, Samsunspor bu kış döneminde transfer yapabileceğini ifade etti.

Afrika Uluslar Kupası'na 3 futbolcu gönderen kırmızı-beyazlılarda forvet Gaetan Laura sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmış, Türk statüsünde oynayan Mickael Tırpan da eşinin hastalığı dolayısıyla ülkesi Belçika'dan Samsun'a dönmemişti. Son dakika gelişmesiyle birlikte Samsunspor, transfer yaparak kadrosunu güçlendirebilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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