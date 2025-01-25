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Samsunspor, 2 Gün İzinle Zirveye Hazırlanıyor

Samsunspor, 2 Gün İzinle Zirveye Hazırlanıyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftayı 3. sırada tamamladıktan sonra futbolcularına 2 gün izin verdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti ve 22. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak.

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'de 40 puana ulaşarak 21. haftayı da 3. sırada tamamlayan Samsunspor'da bugün yapılan yenileme antrenmanının ardından futbolculara 2 gün izin verildi.

Samsunspor, Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip bugün Nuri Asan Tesisleri'nde Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yenileme antrenmanı yaptı. Thomas Reis, antrenmanın ardından futbolcularına 2 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı takım 2 günlük iznin ardından 28 Ocak Salı günü toplanarak, zirve mücadelesi veren diğer takımlardan Başakşehir maçı için çalışmalara başlayacak. Samsun temsilcisinde Gaziantep maçında gördüğü 4. sarı kart ile cezalı durumu düşen Nany Dimata'nın Başakşehir karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşirken, aynı maçta sağ el parmak tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç'ın durumu ise izin dönüşü kesinlik kazanacak.

Samsunspor, 22. hafta maçında 1 Şubat'ta Başakşehir'e konuk olacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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