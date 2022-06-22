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Samsunlu judocular Avrupa Şampiyonası'nda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Samsunlu judocular Avrupa Şampiyonası'nda

Samsunlu sporcular, 40 ülkeden 425 sporcunun katılacağı Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Samsunlu sporcular, 40 ülkeden 425 sporcunun katılacağı Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

23-26 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Porec şehrinde mücadele edeceği Avrupa Judo Şampiyonası'nda Samsun Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı sporculardan 81 kg'da Mertcan Kömpe ve 70 kg'da Ecem Baysuğ Ümitler Türkiye'yi temsil edecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, milli sporculara başarılar diledi. Başkan Sandıkçı, "Avrupa Şampiyonası heyecanını ilk defa yaşayacak olan Canikli milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı dünyaya duyurmak için ter dökecek bu iki sporcumuzun sayısız Türkiye şampiyonlukları ve başarıları bulunmaktadır. Ben inanıyorum ki sporcularımız Allah'ın izniyle bu şampiyonadan zaferle dönerek bizleri gururlandıracaklar. Sporcularımızın ailelerini ve hocalarını yürekten kutluyor emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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