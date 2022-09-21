Samsun haberleri | Canik Yaz Spor Okulları'na büyük ilgi

Samsun haber: Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Canik Yaz Spor Okulları, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Canik Yaz Spor Okulları, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Canik Belediyesi tarafından çocukların yaz döneminde sporla buluşmaları ve sağlıklı bir neslin yetişmesi amacıyla, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 8 farklı branşta düzenlenen Canik Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü.

"Geleceğin sporcularını yetiştireceğiz"

Çocukları yaz döneminde sporla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Yaz Spor Okulları'yla 7-14 yaş arası yüzlerce çocuğumuza 8 farklı spor branşında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz bir şekilde eğitim verdik. Onların sporla buluşmalarını, yaz dönemini etkili ve verimli bir şekilde geçirmelerini önemsiyoruz. Çocuklarımıza düzenlediğimiz eğitimlerle fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. İnşallah ilçemizde geleceğin sporcularını yetiştireceğiz" dedi.

Başkan Sandıkçı'dan çocuklara müjde

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı spor okullarının yıl içerisinde devam edeceğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Belediye olarak çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Sporla iç içe, sağlıklı bir neslin yetişmesi adına yıl içerisinde başlatacağımız Canik Kış Spor Okulları'yla ücretsiz spor eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

20 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Canik Yaz Spor Okulları'nda basketbol, voleybol, futbol, tekvando, kick boks, judo, güreş ve halk oyunları branşlarında 800 çocuk eğitim aldı. - SAMSUN