Samsun'da Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Samsun'da Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası Başladı
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Samsunspor ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Mustafa Erkanat Kaybetmek Yok' Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası, Batıpark Tesisleri'nde başladı. 24 okul takımı, 18 Haziran'a kadar devam edecek olan turnuvada mücadele edecek.

SAMSUNSPOR ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Mustafa Erkanat Kaybetmek Yok" Minikler Okullar Arası Futbol Turnuvası, bugün başlayan organizasyonla Batıpark Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. 18 Haziran tarihinde sonlanacak turnuvada, 24 okul takımı mücadele edecek.

Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılış programına öğrenciler, öğretmenler, antrenörler, Samsunspor yöneticileri ve İl Milli Eğitim yetkilileri katıldı. 24 okulun katıldığı turnuvada açılış konuşması yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Çok önem verdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir çalışmayı hep birlikte başlatıyoruz. Samsunumuzun bir değeri, Türkiye'mizin bir markası olan Samsunspor ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol kapsamında, gençlerimizi Samsunspor'un tesisleri ve altyapısıyla buluşturuyoruz" dedi.

MURAT AĞAR: MİLLİ, MANEVİ VE SPORTİF GELİŞİM DESTEĞİ ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Okulların kapanmasına son günler kala düzenlenen etkinlik haftasında yapılan bu turnuva ile farklı bir boyut kazandırdıklarını belirten Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ağar, "Aynı zamanda okullarımızın son haftasında gerçekleştirdiğimiz etkinlik haftasına da bu turnuvayla farklı bir boyut kazandırmış oluyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla, sanatla ve kültürle buluşması, Milli Eğitim sistemimizin temel amaçlarından biridir. Milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra, sportif yönden gelişimlerini desteklemek ve ahlaki açıdan da katkı sunmak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bugün burada, Samsunspor'un çok kıymetli katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, emeği geçen tüm yöneticilerimize, bizlere destek olan öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve en önemlisi burada olma isteğini ve iradesini gösteren kıymetli evlatlarımıza teşekkür ediyorum, hepsine saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

FAZLIHAN CARUS: BU TURNUVALARI HER YIL GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ

Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ise, "Bu turnuvayı düzenlerken en büyük amacımız, miniklerin Samsunspor ile buluşmasıydı. Etkinliğin bu haftaya denk gelmesi de çok güzel oldu. Hem öğretmenlerimizin hem de sizlerin daha rahat bir dönemde bu organizasyonda yer alması bizleri sevindirdi. Bu yıl turnuvaya 24 takım katılıyor ama gelecek yıl 17 ilçemizin de dahil olacağı daha geniş kapsamlı bir organizasyon planlıyoruz. Her yıl Samsunspor tarihine iz bırakmış değerli isimlerin adını taşıyan bir turnuvayı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Antrenörlerimiz burada sizleri izliyor ve yeteneklerinizi değerlendiriyor. İnşallah içinizden birçok gencimizi Samsunspor çatısı altında görürüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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