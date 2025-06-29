Samsun'da Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Tamamlandı
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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. Turnuvada Ankara ve Akademi Marmara kulüpleri birincilik elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 kulüpten 66 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın son gününde sporcular, kız ve erkek takımlar final atışlarını gerçekleştirdi.

Çift erkeklerde Ankara Bowling Kulübü, çift kadınlarda Rumeli Bowling Spor Kulübü altın madalya kazandı.

Üçlü erkek kategorisinde Ankara Bowling Kulübü, üçlü kadınlar kategorisinde Akademi Marmara Bowling Spor Kulübü birinci oldu.

Takımlar erkeklerde Ankara Bowling Kulübü, takımlar kadınlarda Akademi Marmara Bowling Spor Kulübü altın madalya elde etti.

Tüm seriler erkeklerde Ankara Bowling Kulübü sporcusu Cemal Batu Pınar, tüm seriler kadınlarda Bowling Akademi Spor Kulübü sporcusu Gülhanım Birinci altın madalya aldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
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