Samsun'da 3 Bant Bilardo İl Seçmeleri Sonuçlandı

Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Seçmeleri sona erdi. İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen turnuvada 87 sporcu mücadele etti. Final maçlarında Serdar Çetin birinci, Doğukan Kanber ikinci, Adnan Şahinkaya ve Hakan Ormancı ise üçüncü oldu. Kupa ve madalyalar, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı tarafından verildi.