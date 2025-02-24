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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu
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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, 18-23 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenen Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda U25 kız takım kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, erkeklerde Türkiye ikincisi, tek büyük bayanlarda ve çift miks takımlarda ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, çim topu Türkiye şampiyonu oldu.

18-23 Şubat tarihleri arasında İzmir'de Çim Topu Türkiye Şampiyonası yapıldı. Altı gün süren şampiyonaya Alaçamspor Bocce takımı damga vurdu. Alaçamspor Bocce; U25 takım kızlarda Türkiye şampiyonu, erkeklerde Türkiye ikincisi, tek büyük bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliği, çift miks takımlarda Türkiye ikinciliği alarak büyük bir başarıya imza attı.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Çim Topu Türkiye Şampiyonası'na aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. Sporcularım bu sene katıldığımız birçok turnuvada ulusal ve uluslararası şampiyonluklar ve dereceler aldı. Ekim 2024'te İspanya'da yapılan Bocce Avrupa Şampiyonası'nda kız ve erkek takımlarda Avrupa 2.liği, Ekim 2024'te Antalya Kemer'de yapılan Uluslararası Bocce Volo Turnuvası'nda Türk milli takımı ile çift bayanlarda şampiyonluk, 3-6 Şubat ta Samsun'da genç kızlar kategorisinde Bowling Türkiye Şampiyonluğu, şimdi de İzmir'den U25 kız takımlarda Türkiye şampiyonluğu aldık. İmkanlarımız kısıtlı da olsa Alaçam'ın çocukları özverili çalışmalarının karşılığını aldıkları için çok mutluyuz. Hedefimiz 8-14 Eylül'de İngiltere Jersey'de yapılacak Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek milli marşımızı kürsüde söylemek olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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