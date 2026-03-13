Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 2-0 kazandı.

KARAGÜMRÜK, BARTUĞ İLE ÖNE GEÇTİ

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti.

LEVENT'İN ŞUTU AZ FARKLA DIŞARIDA

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

EV SAHİBİ EKİBİ GOLE YAKLAŞTI

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

UZATMA ANLARINDA BİR GOL DAHA

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı.

KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA MERT BAŞARILI

Ev sahibi ekibi 52. dakikada üçüncü gole yaklaştı. Topla buluşan Serginho, hızlı adımlarla ceza sahası içine girdi ve karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi.

MUSABA'NIN ŞUTU KALECİDE KALDI

70. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Anthony Musaba'nın yerden sert vuruşu kaleci Grbic'te kaldı.

FENERBAHÇE BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fatih Karagümrük kazandı. Bu sonuçla birlikte ligde ilk kez kaybederek 57 puanda kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Galatasaray, RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakayı kazanması durumunda sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaracak.Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, 17 puana yükselerek ligde kalma adına umutlarını korudu.