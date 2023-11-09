Real Madrid ile Braga arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce ortaya çıkan görüntü büyük beğeni topladı. Braga'dan Serdar Saatçı, Real Madrid'den Arda Güler ve mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'in koridorda konuştuğu anlar için Türk futbolseverler "Gururlandık" yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Türklere aynı yorumu yaptıran kare! Arda Güler, Serdar Saatçı ve Halil Umut Meler bir arada

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Real Madrid-Braga maçından önce Arda Güler, Serdar Saatçı ve hakem Halil Umut Meler'in sohbet etmesi gündem yarattı. Türk futbolseverleri oldukça gururlandıran video gündem yarattı.

ARDA İLE BİR SÜRE KONUŞTU

Videoda sahaya çıkmadan önce hakem Halil Umut Meler'in yanına Braga'da forma giyen Serdar Saatçı ve Madrid'de oynayan Arda Güler geldi. Meler iki futbolcuyla da selamlaşırken Arda ile bir süre sohbet etti. O görüntüler için Türk futbolseverler "Gururlandık" yorumunda bulundu.