Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin 3 kez ertelenmesinin nedeni - Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenirken, son olarak başlama saati olarak 22.36'da karar kılındı. Sosyal medyada isyan eden futbolseverler, yaşananları "Rezillik" olarak yorumladı.

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