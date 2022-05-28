Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin 3 kez ertelenmesinin nedeni - Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin 3 kez ertelenmesinin nedeni
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Real Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinin saati, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar olması sebebiyle 3 kez ertelendi. Dev maç başlama saati önce 22.15'e, ardından 22.30'a ve son olarak da 22.36'ya ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi.
FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ
Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenirken, son olarak başlama saati olarak 22.36'da karar kılındı. Sosyal medyada isyan eden futbolseverler, yaşananları "Rezillik" olarak yorumladı.
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