Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin 3 kez ertelenmesinin nedeni - Haberler

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Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin 3 kez ertelenmesinin nedeni

Haberler.com - Spor
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Real Madrid ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinin saati, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar olması sebebiyle 3 kez ertelendi. Dev maç başlama saati önce 22.15'e, ardından 22.30'a ve son olarak da 22.36'ya ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Stade de France'a kaçak giren taraftarlar nedeniyle 3 kez ertelendi.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma önce 22.15'e, ardından 22.30'a ertelenirken, son olarak başlama saati olarak 22.36'da karar kılındı. Sosyal medyada isyan eden futbolseverler, yaşananları "Rezillik" olarak yorumladı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi

Şampiyonlar Ligi'nde büyük skandal! İşte dev finalin ertelenme sebebi

Haberler.com - Spor

Şampiyonlar Ligi Real Madrid Liverpool Spor Haberler

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