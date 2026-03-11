Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile oynayacağı maçı izlemek için İngiltere'ye giden bir taraftar, yanlışlıkla 3. Lig ekibi Exeter City'nin stadyumuna geldi. Taraftar, hatasını stadyumun küçüklüğünü görünce ve biletini görevlilere gösterince fark etti. İki stadyum arasındaki mesafe nedeniyle Barcelona maçına gitme şansı kalmayan taraftar, Exeter City'nin maçını tribünden izledi.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile Barcelona, İngiltere'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından İspanyol bir taraftarın yaşadığı şanssızlık tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI DİYE 3. LİG MAÇINA BİLET ALDI
Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a karşı oynayacağı maç için St. James' Park'a varmaya çalışan bir Barcelona taraftarı, yanlışlıkla Newcastle United'ın değil de 3. ligdeki Exeter City'nin St. James' Park Stadyumu'nda oynadığı maça bilet aldı. Hatasını ancak geldiği stadyumun küçüklüğünü görünce ve biletini görevlilere gösterince anlayan taraftar büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
DEV MAÇ YERİNE 3. LİG MÜCADELESİNİ İZLEDİ
İki stadyum arasındaki uzak mesafeden dolayı Barcelona maçına gitme şansı kalmayan İspanyol taraftar, kulüp görevlilerinin yardımıyla aynı saatte Exeter City'nin Lincoln City ile oynadığı 3. lig maçını tribünlerden izledi.