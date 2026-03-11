Haberler

Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United ile oynayacağı maçı izlemek için İngiltere'ye giden bir taraftar, yanlışlıkla 3. Lig ekibi Exeter City'nin stadyumuna geldi. Taraftar, hatasını stadyumun küçüklüğünü görünce ve biletini görevlilere gösterince fark etti. İki stadyum arasındaki mesafe nedeniyle Barcelona maçına gitme şansı kalmayan taraftar, Exeter City'nin maçını tribünden izledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile Barcelona, İngiltere'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından İspanyol bir taraftarın yaşadığı şanssızlık tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI DİYE 3. LİG MAÇINA BİLET ALDI

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a karşı oynayacağı maç için St. James' Park'a varmaya çalışan bir Barcelona taraftarı, yanlışlıkla Newcastle United'ın değil de 3. ligdeki Exeter City'nin St. James' Park Stadyumu'nda oynadığı maça bilet aldı. Hatasını ancak geldiği stadyumun küçüklüğünü görünce ve biletini görevlilere gösterince anlayan taraftar büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

DEV MAÇ YERİNE 3. LİG MÜCADELESİNİ İZLEDİ

İki stadyum arasındaki uzak mesafeden dolayı Barcelona maçına gitme şansı kalmayan İspanyol taraftar, kulüp görevlilerinin yardımıyla aynı saatte Exeter City'nin Lincoln City ile oynadığı 3. lig maçını tribünlerden izledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızmjzzgb2rd:

O da bir şey mi! Bazıları 5 yıldız diye 3 yıldızlı takımı izlemeye her hafta gidiyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama