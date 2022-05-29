Şampiyonlar Ligi finali sonrası çıldırtan soru! Real Madrid'in yıldızı, muhabiri dünyaya rezil etti - Haberler

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'da kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı 14. kez müzesine götürdü. Maç sonu İspanyol devinin futbolcuları büyük bir sevinç yaşarken, Toni Kross bir muhabirin kendisine sorduğu soruyla çılgına döndü.

"MANTIKLI SORULAR DÜŞÜNMEK İÇİN 90 DAKİKANIZ VARDI"

Alman muhabirin, "Liverpool maçta zaman zaman ezici bir üstünlüğe sahipti, zafere şaşırdın mı?" sorusuna sinirlenen Toni Kross, "Açıkçası mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı" dedi. Deneyimli futbolcu sözlerini, "Şimdi bana bunun gibi iki b..tan soru soracaksın. Liverpool'a karşı zorlanmak şaşırtıcı değil." şeklinde sürdürdü ve röportajı yarıda kesti.

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