Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank, kupasını aldı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki play-off final serisinin 5'inci ve son maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Misli.com CEO'su Burak Şimşek, şampiyonluk kupasını VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak'a takdim etti. Play-Off final serisinin ardından ikincilik ödülü ise Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem Dündar'a verildi.Final serisinin en değerli oyuncusu, VakıfBank'tan Zehra Güneş seçildi. Misli.com Özel Ödülü Fenerbahçe Opet'ten Melissa Vargas'a, En iyi libero ödülü Fenerbahçe Opet'ten Gizem Örge'ye, En iyi pasör ödülü VakıfBank'tan Cansu Özbay'a, En iyi orta oyuncu Fenerbahçe Opet'ten Eda Erdem Dündar'a, En iyi smaçör ödülü VakıfBank'tan Gabi'ye, En iyi pasör çaprazı ödülü ise VakıfBank'tan Isabelle Haak'a verildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor