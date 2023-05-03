- Şampiyon güreşçilerin sıradaki hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

ANKARA - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2023 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'ye altın madalya kazandıran milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Taha Akgül, sıradaki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu belirterek kariyerlerine olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istediklerini söyledi.

2023 Avrupa Güreş Şampiyonasında Türkiye'ye altın madalya getiren milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Taha Akgül, ASKİ spor kulübünde basın mensuplarıyla birlikte kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Milli güreşçiler, kahvaltının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İkili, seneye Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getirmek istediklerini söyleyerek amaçlarının ay yıldızlı bayrağı tekrar göndere çekmek olduğunu ifade etti.

"Avrupa Şampiyonası bizi rehavete kaptıracak büyük bir şampiyonluk değil"

Avrupa Şampiyonası'nda serbest sitilde 10. şampiyonluğu kazanan Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğunun kendilerini rehavete kaptırmayacağını belirterek büyük bir özveri, çalışma ve disiplin gösterdiklerini ifade ederek, "10. şampiyonluğumu söylerken dile kolay geliyor 10 diye ama bunun altında çok büyük bir emek çok büyük bir azim var. Aynı zamanda çok büyük bir stresi aşarak ta biz bu şampiyonluğa ulaşıyoruz. Avrupa şampiyonası önemli tabii ama bizim hedefimiz olimpiyatlar. 2024 Olimpiyatlarına bir sene var. Hiç rehavete kapılmıyoruz. İnanın ayağımda bir sıkıntı var ama buraya geldik beş gün sonra ağırlık antrenmanlarına başladık. Rehavete kapılacak bir zaman da değiliz ki Avrupa Şampiyonası da bizi rehavete kaptıracak büyük bir şampiyonluk değil" ifadelerini kullandı.

Akgül, Avrupa şampiyonluğu sürecinde iyi rakipleri yenerek şampiyon olduklarını belirtti. Gürcü rakibini yenmesinin diğer rakiplere de bir gözdağı olduğunu söyleyen Akgül, "Küçümsemiyorum ama bizim hedefimiz Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar. İyi rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Özellikle orada Gürcü rakibimi yenmem. Tüm rakiplerime bir gözdağı oldu. Bu üstünlüğü tekrar koruyarak Dünya şampiyonu olacağım inşallah. Geriye olimpiyat kalıyor. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonluklarından sonra olimpiyatla da kariyerimi noktalamak istiyorum" diye konuştu.

Kayaalp: "Biz her zaman hedefi olan sporcularız"

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Erkekler Grekoromen 130 kilo da altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, hedeflerinin her zaman altın madalya olduğunu söyleyerek, "Tabii büyük bir başarı elde ettik. ASKİ spor kulübü olarak yıllardır ülkemize madalyalar kazandıran bir kulübüz. 600'e yakın sporcu ASKİ spor kulübü bünyesinde kalıyor. Evini ve ailesini geçindiriyor hem de ülkesine madalya kazandırıyor. Bu kulübe destek olmak ve bu kulübün devam etmesi çok önemli bir olay. Bu kulübe destek olan herkesten Allah razı olsun. Biz her zaman hedefi olan sporcularız. Bize verilen değeri ve o vefayı boşa çıkarmamak için devletimize karşılığını verebilmek en büyük amacımız bu. Bir kere şampiyon olunca neden ikinci şampiyonluğu olamayalım diye düşünüyorduk. Şimdi Taha Akgül 10. ben de 12. şampiyonluğumu yaşadım" dedi.

Kayaalp Avrupa Şampiyonası'nda müsabakanın ikinci dakikasında sakatlanmasına rağmen maça devam ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Bu Avrupa Şampiyonası önemliydi çünkü maçın ikinci dakikasında sakatlandım. Derimin altına 500 milim bir kan sızmış, karşılaşmaya öyle devam ettim. Kırılması zor bir rekor vardı, Rus sporcuların 12 Avrupa şampiyonluğu vardı. Onların rekorunu kırabilmek ve egale etmek gibi bir hedefim vardı. Zor da olsa bunu gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.