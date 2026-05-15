Galatasaray'dan 'Dört Dörtlük' Şampiyonluk Gecesi

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, stadyumda düzenlenen törenle kupasını aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan ve üst üste 4, toplamda da 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, RAMS Park'ta 'Dört Dörtlük Gece' düzenledi. Stadyumda tribünler tamamen dolarken, saha içine de taraftarlar için özel alan kuruldu. Toplam 54 bin 527 taraftar stadyumda kutlamaları takip etti.

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamaları şehir turuyla başladı. Galatasaray Lisesi'nden çıkan sarı-kırmızılılar, şehir turunu attıktan sonra stada ulaştı.

5 yıldızlı platform kuruldu

Şampiyonluk kutlamaları için sahaya 5 yıldızlı platform kuruldu. Sahneye gidiş yolu sarı-kırmızılı renklerle yapılırken, platformunda üstünde de 'Dört dörtlük şampiyon' yazıldı. Kutlamalar DJ performanslarıyla başladı, Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan ve Doğuş Çabakçor de sahne aldı. Ayrıca DJ Doğuş Çabakçor senfonik performans sergiledi.

Dron gösterisi yapıldı

Kutlamalar kapsamında stadyumun üstünde dron gösterisi yapıldı. Dronlarla 'Dejavu', 'Dominasyon', 'Her sene sensin şampiyon' ve 'Hedef 27' yazıları yapılırken, Teknik Direktör Okan Buruk, Leroy Sane, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in de görselleri oluşturuldu.

Dursun Özbek için 'Büyük başkan' tezahüratı

Sahneye gelişler ilk olarak kulüp çalışanlarıyla başladı. Daha sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sahneye torunları ve cezaevinde bulunan eski yönetici Erden Timur'un oğluyla sahneye geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Özbek için 'Büyük başkan' ve 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratları yaparken, Başkan Özbek de taraftarların yanına gitti. Yönetim kurulu ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyelerinin çıkmasının ardından da teknik heyet sahneye geldi.

Okan Buruk'tan taraftarlara üçlü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sahneye oğlu Ali Yiğit Buruk geldi. Buruk sahneye çıkarken, '4 sene üst üste şampiyon olduk' şarkısı çalarken, bütün taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Taraftarların yanına giden Okan Buruk, onlara üçlü çektirdi. Ali Yiğit ise sahneye geldiğinde Başkan Dursun Özbek'in elini öptü.

Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası madalyasıyla sahneye çıktı

Daha sonra futbolcular seçtikleri şarkılarla sahneye gelirken, onlara aileleri de eşlik etti. İlk olarak kaleci Uğurcan Çakır giriş yaptı. Ismail Jakobs ise Senegal ile 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandıkları madalyayla geldi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Afrika Uluslar Kupası finalinde bir süre sahadan çekilen ve tekrar sahaya dönerek şampiyon olan Senegal'in, Fas karşısında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Lucas Torreira gözyaşlarını tutamadı

Sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, Müslüm Gürses'e ait olan 'Cimbom bom' şarkısını kullandı. İlkay Gündoğan da 'Çocukluk aşkımsın' şarkısıyla sahneye çıktı. Sıra Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira geldiğinde duygusal anlar yaşadı. Sahneye babasıyla çıkan Torreira gözyaşlarına hakim olamadı.

Barış Alper Yılmaz'dan 'horon' şov

Barış Alper Yılmaz ise sahneye Karadeniz şarkısıyla giriş yaptı. Sahnede horon oynarken Barış Alper'e takım arkadaşları da dahil olurken, hep birlikte eğlendiler. Futbolcuların horon oynamaları kutlamaların dikkat çekici anlarına neden oldu.

Sacha Boey, Filistin bayrağıyla çıktı

Kutlamalarda Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek için sahneye Filistin bayrağıyla geldi. Boey, kupa törenini de Filistin bayrağıyla bekledi.

Victor Osimhen'e yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen sahneye geldiğinde yoğun ilgi gösterdi. Sahneden kurulan 5 yıldızın olduğu bölümlere giden Osimhen, sarı-kırmızılı taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.

Sahneye son olarak takım kaptanları geldi

Galatasaray'ın kaptanları Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan sahneye son gelen futbolcular oldu. Abdülkerim ellerinde boks eldivenleriyle çıkarken, Rocky film müziğini tercih etti.

Mauro Icardi çıktı, taraftarlar 'Aşkın olayım' şarkısını söyledi

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise kendisiyle klasikleşen 'Aşkın olayım' şarkısıyla sahneye çıkarken, taraftarlar hep birlikte şarkıyı söyledi. Icardi sahnedeyken ayrıca taraftarlar meşaleler yakarken, stadyumda güzel bir görüntü oldu. Icardi daha sonra tribünleri dolaştı ve sahnenin ortasına gelerek üçlü çektirdi.

Kupa ve madalyaları Başkan Özbek verdi

Futbolcuların gelmesinin ardından kupa törenine geçildi. Futbolculara madalyalarını Başkan Dursun Özbek takdim etti. Özbek ayrıca şampiyonluk kupasını da takım kaptanlarına verdi. Bu sırada Queen'in 'We Are the Champions' şarkısı ve UEFA Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Kupa futbolcuların ellerinde tek tek dolaştı ve şampiyonluk sevincini birlikte yaşadılar.

Kupa töreni sırasında ayrıca ışık gösterileri yapıldı ve stat dışından da havai fişekler atıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı