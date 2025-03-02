Sami Uğurlu: "Alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var ancak bu çok güvenli bir mesafe değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı aslında oyun olarak baktığınızda iki takımın da oyunu tuttuğu, biraz daha kısır geçen bir ilk yarı, çok fazla pozisyonun çıkmadığı takım halinde özellikle alan savunmalarının yapıldığı bir 45 dakika oynandı. Daha sonrasında ikinci yarıya çıktığımızda Ghezzal'ın attığı gerçekten harika bir gol, çok ekstra bir gol. Sonrasında penaltı ile bu eşitliği sağladık. Ondan sonrasında da artık oyuncularda yavaş yavaş düşüşler başladığında oyuncu değişikliklerini yapıp oyunu tutmak gerekiyor. Ancak bizim böyle bir şansımız yok. Baktığımızda oyuncu değiştirebilecek durumumuz yok maalesef. O oyuncularla devam etmek zorundaydık ki bunu bizde. Ancak ikinci golü de Ghezzal'ın müthiş bir asistle yedik. Öte yandan, Rizespor'a baktığımızda Berkay Özcan, Zeki ve son dakikalarda Abdulkadir Ömür gibi isimlerin oyuna dahil olması, bir takım ile oyuncu değiştiremeyen bir takım vardı. Özellikle son 20-25 dakikada net bir şekilde ortaya çıktı. Rizespor'u aldığı galibiyet için tebrik ediyorum. Sonuçta maçlar devam ediyor ve bizim bir an önce alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Düşme hattıyla aramızda 7 puanlık bir fark var ancak bu çok güvenli bir mesafe değil. Bu açığı kapatmak için her maça odaklanmamız gerekiyor" dedi. - RİZE