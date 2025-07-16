Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması giyen ve eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, Sarı-lacivertlilerden ayrılarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu. Milli oyuncu, 61Saat'e konuşarak çarpıcı açıklamalara imza attı.

''TRABZONSPORLU OLDUĞUMU GİZLEMEDİM''

Trabzonlu olduğunu ve Trabzonspor'u desteklediğini açıklayan 31 yaşındaki deneyimli stoper, ''Şu takımda oynarım, bu takımda oynarım diye isim vermem. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray yani isimle alakalı değil bu. Ben sadece iyi bir futbolcu olmanın hayallerini kurdum. Zaten bu soruyu her Trabzonluya sorsanız cevabı bellidir zaten. Bunu orada söylemenin bir şeyi yoktu yani. Beni herkes bilir ve tanır. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman hiçbir yerde gizlemedim ki Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe'de oynarken de gizlemedim.'' dedi.

''BÖYLE TEPKİLERİ NORMAL KARŞILIYORUM''

''Fenerbahçe'de Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşadın mı?'' sorusuna cevap veren Samet, ''Ben açıkçası yaşadım. Tabii ki Trabzonspor maçındaki kötü performans sonrası biraz da normal karşılıyorum. Trabzonlu olmamdan dolayı böyle tepkileri normal karşılıyorum.'' sözlerini sarf etti.