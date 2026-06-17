Samet Akaydin: 'Biz tek kızdığımız konu bu'

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli stoperi Samet Akaydin, yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını söyleyerek, "Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarını ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Mesa şehrinde sürdürüyor. Milli futbolcu Samet Akaydin da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk"

Mutsuz olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akaydin, "İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. İyi hazırlandık da maça. Bizi buralara kadar getiren birlik ve beraberliğimiz, çok iyi çalışmamız olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmedik skorlar oluyor. Biz de beklemediğimiz bir skor aldık. Bunu telafi edip gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yazılanlara üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek"

Mili futbolcu, takım içindeki ortamla ilgili yazılanlara üzüldüklerini de belirterek, "Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil, birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Avusturya maçı oynamıştık, hazırlık maçı ve farklı skorla yenildik. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Bu Avustralya maçının bizi kendimize getireceğini, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hep toplantı halindeyiz, konuşuyoruz. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz"

"Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz" diyen Samet, şöyle devam etti:

"Bunlar bize sorumluk yüklüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Tribünde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. O çocukları, ülkemizi hep mutlu etmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."

"Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan yapımız var"

32 yaşındaki futbolcu, eleştirilere alışık ve tecrübeli olduklarını aktararak, "Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı olmuyor. İyi olduğunda iyi şeyler söyleniyor, kötü şeyler olduğunda da kötü eleştiriler olacak. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor. Herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin, çıkalım diye bekliyor. İnşallah bunu telafi edeceğiz" dedi.

"Analiz konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum"

Avustralya maçını iyi analiz ettiklerini, Paraguay müsabakasının analizini de aynı şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Samet Akaydin, "Analiz konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Hocamız, ekibimiz, futbolcularımız her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi daha çok birlik beraberlik halindeyiz. Konuşuyoruz, eksiklerden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin her zaman farkındaydık. İlk maçların telafisi olur. Bunları dile getirip, kendimizi strese sokmak da istemiyoruz. Önümüzde iki maç var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla buradan gideceğiz" cümlelerine yer verdi.

"Ülkemiz en iyisini hak ediyor"

Samet, üzerlerinde baskı değil; sorumluluk hissettiklerini sözlerine ekleyerek, "Ülkemize karşı sorumluluk var. Bizim ülkemiz en iyisini hak ediyor. Biz de bunu veremediğimiz zaman, bizi üzüyor. Bu maçtan sonra daha istekli, daha çok çalışıyoruz. Mağlubiyet bizi daha çok güçlendirdi. Bunu farkını da Paraguay maçında göreceğiz ve herkese hissettireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Çalıştığımız yerden gol yemek bizi üzdü"

Avustralya karşısında çalıştıkları yerlerden gol yemelerinin kendilerini üzdüğünü de vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, şunları söyledi:

"Analiz ettiğimiz şey de buydu. Rakip kontrataklarla çıkan bir takımdı. Bunun üzerinde çok durmamıza rağmen buradan gol yememiz bizi, hocayı üzdü. Şimdi daha çok dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci maçın telafisi yok. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sefer çalıştıklarımıza daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız."

"Başkanımızın yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz"

Samet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendilerine her konuda sahip çıktığına dikkat çekerek, "Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Ağabey - kardeş ilişkimiz var. Her yerde hakkımızı savundu. O bize inanıyor. Biz de onun inancını boşa çıkarmak istemiyoruz. Temiz kalpli bir insan. Onun yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz. Bu maçı kazanarak ülkemize de güzel bir hediye ederiz. O mağlubiyeti unutturur, çocukların gözyaşlarını dindiririz. Çok çalışıyoruz, inşallah bunun sonucu alacağız" açıklamasını yaptı.

"Bu bayrak için sahada yapmayacağımız şey yok"

Kuzey Makedonya ile oynadıkları hazırlık maçının, Avustralya mücadelesinin düşünülerek hazırlandığını hatırlatan Akaydin, "Bu maçı alma sebebimiz rakiplerin 5'li oynamasıydı. Çok iyi hazırlandık, hazırlanış bakımından eksik olduğunu düşünmüyorum. Bizi üzen; hazırlandığımız yerden gol yememiz oldu. Bize yakışmadı. Bazı sonuçlar alıyorsunuz, bu yenilgi üzerine konuşmak.. Bitti gitti diye bakıyoruz biz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Dünya Kupası'na gelmişiz 24 yıl sonra. Önümüzde çok kritik bir maç var. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu takım, bu zamana kadar büyük şeyler yaptı. Bunu bu grup başardı, yine yapacak. Ülkeme sesleniyorum; bu maç özelinde bize destek olsunlar. Onların desteğine ihtiyacımız var. Taktiği bir kenara bıraktık, biz ülke olarak duygularıyla hareket ediyoruz. Bu bayrak için sahada yapmayacağımız şey yok. Kötü oynayanlar bunu bilince, kendilerini eleştiriyorlar. Biz her şeyin farkındayız. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Bunu en iyi şekilde nasıl telafi ederiz, bunu konuştuk. Birbirimize güvenimiz tam. İnşallah Paraguay maçını alacağız" ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin, su molalarından hoşlanmadıklarını ve oyunun temposunu düşürdüğünü de dile getirdi.

"Kapalı savunmayı şutlarla açabilirdik"

Avustralya karşılaşmasında topun genel hakimiyetinin kendilerinde olduğuna da değinen milli oyuncu, "Çalıştığımız yerden gol yemek bizi düşürdü. Kapalı savunmayı şutlarla açabilirdik. Çok iyi şutör arkadaşlarımız var. Bu şekilde savunmayı açmak istedik ama olmadı. Kötü bir gol yiyince gardımız düştü. İkinci yarıya iyi başladık, Kenan'ın oyuna girmesiyle hareketlendik. Talihsiz bir şekilde ikinci golü yiyince düştük" şeklinde konuştu.

"Her zaman mücadele yeteneği yener"

Samet Akaydin, sahada yetenekten ziyade mücadelenin kazandığına vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Sorumluğumuz fazlaydı. Çünkü gruplar açıklandıktan sonra herkesin kafasında milli takım buradan lider çıkar vardı. Ben de böyle düşünüyordum ve hala düşünüyorum. Bizim takımız kalite anlamında ağır basıyor. Ama sahaya çıktığında o hırsı yansıtmadığında her zaman mücadele yeteneği yener. Yetenek de bir yere kadar. Forma aşkıyla o sahada olmadığında hiçbir maçı kanamazsın. Biz birlik olduğumuzda yapamayacağımız bir şey yok. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden herkes Hırvatistan'ı nasıl yeneceğiz, nasıl gideceğiz diye konuşuluyordu. Gruptan çıkamaz dediler, gruptan çıktık. Avusturya maçında 6 tane yediler, nasıl eleyeceksiniz dediler, eledik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi gördük. İnancımız tam; eleştirilere sahada cevap verip Paraguay'ı da yeneceğiz."

"İdmanlarda ilk geldiğimiz zamanlarda nefes alamıyorduk"

Arizona'daki hava koşullarının ilk geldikleri günlerde kendilerini zorladığını ancak artık buna uyum sağladıklarını da aktaran Samet, "Ben Kanada'da daha rahat hissettim. Burada çok farklı bir hava var. Ben Adana havası da aldım. Ama idmanlarda ilk geldiğimiz zamanlarda nefes alamıyorduk. Sabah 06.00'da uyanıyorduk. Artık rahat uyuyabiliyoruz. Ona alıştık. Hava koşulları az da olsa etkiledi ama ona uyum sağladık" dedi.

"Bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut"

Samet Akaydin, eleştirilerin kişiselleştiği zaman farklı bir boyuta geçtiğini ve eleştiri olmaktan çıktığını söyleyerek, "Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. Eleştiri her zaman yapılsın. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyumadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz. Maçı kazanırsan 'büyük ihtimalle şampiyon olacak' yazacaklar. O yüzden kaybettiğimizdeki eleştiriler bizi düşürmüyor kazandığımızdaki övgüler de burnumuzu yükseltmiyor" diye konuştu. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı