Son dakika haber | Fatih Erdin, gümüş madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haber: Milli güreşçi Fatih Erdin, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Milli güreşçi Fatih Erdin, 19. Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kilo finaline çıktı. San Marinolu rakibine 4-1 mağlup olan Erdin, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor