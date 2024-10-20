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Salomon Cappadocia Ultra Trail'de Rekorlar Kırıldı

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de Rekorlar Kırıldı
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Kapadokya'da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışında, 73 ülkeden 2 bin 395 koşucu mücadele etti. Erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, kadınlarda ise Beyza Güzel birinciliği elde etti. Ayrıca, 63K ve 38K parkurlarında yeni rekorlar kırıldı.

SALOMON Cappadocia Ultra Trail'de dereceye girenler belli olurken parkur rekorları kırıldı. Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail'e, 73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusu katıldı.

Kapadokya'da gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11'nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, dün saat 07.00'de 119K ve 63K, saat 10.00'da ise 38K'nın startı ile başladı. Ürgüp merkezde Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney'in startı ile başlayan yarış, Kapadokya'nın doğa harikası coğrafyasında koşuldu. Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda yer alan sporcular, kıyasıya mücadele verdi. Ürgüp merkezden başlayan yarışta sporcular, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin gibi önemli turizm merkezlerinden geçerek finişi gördüler. Salomon Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında koşuldu. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlendi.

119K ERKEKLERDE BİRİNCİ OĞUZHAN EMRE SİNGER

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 119K'lık parkurunda erkeklerde birinci Badgers takımından 11: 30: 23'lük derece elde eden Oğuzhan Emre Singer oldu. İkinciliği İrbis Team'den 11: 39: 42'lik derecesiyle Stanislav Sabokar, üçüncülüğü 12: 00: 04'lük derecesiyle Yevhenii Yermolenko elde etti.

119K KADINLARDA SALOMON SPORCUSU BEYZA GÜZEL ZİRVEDE

119K'lık parkurda kadınlarda Salomon Türkiye sporcusu Beyza Güzel, zirvede yer aldı. Beyza Güzel 13: 40: 40'lık derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlayan isim oldu. Güzel yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Harikaydı. Müthiş bir yarış zaten, en sevdiğim yarış. Çok mutluyum. Destek veren Salomon aileme, Faruk hocama, Aykut hocama ve eşime çok teşekkür ederim" dedi.

İkinci LK Running Performance'dan 15: 02: 04'lük derecesiyle Tetiana Maltseva, üçüncü Huto Races'ten 15: 14: 15'lik derecesiyle Angelika Huemer-Toff oldu.

63K VE 38K'DA PARKUR REKORU KIRILDI

Yarışın 63K ve 38K'lık parkurlarında rekor kırıldı. Erkeklerde 63K'da Marcel Hoeche ile 38K'da Daniel Jones parkur rekoruna imza atan isimler oldu.

63K'lık parkurunda erkeklerde liderliği Adidas Terrex takımından 04: 58: 11'lik derecesiyle Marcel Hoeche elde etti. Alman sporcu bu derecesiyle parkur rekorunun yeni sahibi oldu. İkinci Gornostay takımından 05: 36: 10'luk derece elde eden Artur Lashin, üçüncü Volkswagen R'den 05: 56: 14'lük derecesiyle Moritz Wernick oldu.

63K kadınlarda Adidas Terrex takımından 05: 49: 14'lük derece elde eden Jasmin Nunige birincilik kürsüsünde yer aldı. İkinci Adidas Terrex takımından 06: 09: 39'luk derecesiyle Holly Page, üçüncü Kayarunningteam'den 06: 18: 35'lik derecesiyle Nuray Bulut Göktepe oldu.

Organizasyonda 38K erkeklerde liderliği Adidas Terrex takımından 02: 34: 50'lik derece elde eden Daniel Jones elde etti. Yeni Zelandalı sporcu parkur rekorunun sahibi oldu. İkinci İzi Run'dan 02: 38: 12'lik derecesiyle Pavel Tarasov, üçüncü Adidas Terrex takımından 02: 40: 31'lik derecesiyle Daniel Osanz oldu.

38K kadınlarda birinci Volkswagen R'den 03: 14: 55'lik derecesiyle Hottenrott Laura, ikinci Adidas Terrex'ten 03: 22: 57'lik derecesiyle Tuğçe Karakaya, üçüncü 03: 33: 292luk derecesiyle Kseniia Semakina oldu.

TEAM GAMES SONUÇLARI

Kadın ve erkek sporculardan oluşan, kurumsal takımların yer aldığı Team Games yarışlarında ise sonuçlar şöyle:

Team Games CUT (119K)

1 – Badgers (12: 34: 12)

2 – Mersin Running (13: 23: 03)

3 – Badgers 2 (13: 37: 19)

Team Games CMT (63K)

1 - Run Urban Pacers (06: 03: 47)

2 – Rundetta (06: 04: 59)

3 – Tüpraş (06: 12: 50)

Team Games CST (38K)

1 – Team ETA (02: 57: 46)

2 – Adidas Runners Terrex (03: 09: 46)

3 – Rundemental (03: 10: 14)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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