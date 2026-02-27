Haberler

Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. İlk mücadelede rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 yendi.
  • Fenerbahçe, iki maç sonunda toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.
  • Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE GOLÜ HIZLI HÜCUMLA BULDU

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

NOTTINGHAM GOLE ÇOK YAKLAŞTI

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

SIDIKI CHERIF MUTLAK FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz, 46. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan müdahalenin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.

NOTTINGHAM FARKI BİRE İNDİRDİ

Mücadelenin 68. dakikasında skor maalesef 2-1 oldu. Aina'nın sağ kanattan arkaya doğru ortaladığı top Hudson Odoi'de kaldı. Sol çaprazdan uzak direğe doğru şutunu çıkartan Hudson-Odoi farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe kazandı. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, iki maç sonunda toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti. Vitor Pereira'nın öğrencileri, adını son 16 turuna yazdırdı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Ben Diyorum Dersim Spor 12 Milyon Kadro Değeri Var Bu Takımın Karşısına Çıksa Gol Yemeden Tür Atlardı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Fenerbahçe çok rahat alacağı maçı eliyle verdi. Allaha havale ediyorum Ramazan ramazan

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGipsy:

tarihin en iyi nottinghami :)) 17 siradaki küme oynayan mahalle takimi…

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

yenilip sevinen malum takım değiliz sekiz eksikle onuru ile galip gelen Fenerbahçe yiz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

