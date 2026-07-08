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Salihli'den 21 madalyalık zafer

Salihli'den 21 madalyalık zafer
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Manisa'da düzenlenen Süper Minikler Judo İl Seçmelerinde Salihli'yi temsil eden sporcular, 7 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Manisa'da düzenlenen Süper Minikler Judo İl Seçmelerinde Salihlili sporcular büyük başarıya imza attı. Salihli'yi temsil eden judocular, organizasyonda 7 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanarak il seçmelerine damga vurdu.

Manisa'da gerçekleştirilen Süper Minikler Judo İl Seçmelerinde mücadele eden Salihlili judocular, farklı sıkletlerde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Müsabakalar sonunda 27 kiloda Şerafettin Berk Şenyiğit, 28 kiloda Elmira Akman, 36 kiloda Beren Ayaz, 42 kiloda Oğuz Madan, 44 kiloda Dicle Kutlu, 48 kiloda Fatma Kaya ve 52 kiloda Öykü Mina Karaaslan birincilik elde etti.

İkinciliği ise 27 kiloda Burak Şenyiğit, 36 kiloda Esila Bozdağ, 40 kiloda Elif Kavuk, 44 kiloda Doğa Çoban, 60 kiloda Ahmed Yasin Yalınkılıç, +60 kiloda Muhammed Değirmencioğlu ve +57 kiloda S. Pınar Öztürk kazandı.

Üçüncülük kürsüsüne çıkan sporcular ise 30 kiloda Erdoğan Uslu, 28 kiloda S. Beril Şenyiğit, 28 kiloda Mevanur Eren, 32 kiloda Sarenaz Öztürk, 32 kiloda Fadime Sinem Akçay, 44 kiloda Asya Ada Gün ve +57 kiloda Çağlıyan Türkeli oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, il seçmelerinde dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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