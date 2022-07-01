Salah, Liverpool'da kaldı! Yıldız futbolcu sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Liverpool ile Muhammed Salah arasında gerçekleştirilen görüşmeler mutlu son ile bitti. Mısırlı yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle olan kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

"HERKES İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Yeni sözleşmenin açıklanmasının ardından kulüp sitesine konuşan Salah, "Harika hissediyorum, Liverpool ile kupa kazanmak için heyecanlıyım. Herkes için güzel bir gün. Sözleşme görüşmeleri biraz zaman alıyor, ama şimdi her şey yapıldı. Bu yüzden geleceğe odaklanmalıyız." dedi.

"POZİTİF OLMAMIZ GEREKİYOR"

Salah yaptığı açıklamanın devamında, "Geçen sezon 4 kupaya yaklaşmıştık ama sezonun son haftasında iki kupayı kaybettik. Bence Liverpool, yarışmak için iyi bir pozisyonda, yeni transferlerimiz de var. Çok çalışmaya devam etmemiz, iyi bir vizyona sahip olmamız ve pozitif olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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