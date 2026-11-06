Salah'ın Mısırlı hemşehrileri Trabzon'a gelmek için davet bekliyor

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın hemşehrileri, Trabzon'da oynanan bir maçı Papara Park'ta izlemek istiyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden basın mensupları, futbolcu Salah'ın doğduğu Necric köyünü ziyaret etti.

Köyün Belediye Başkanı Maher Shetteh, Salah'ın antrenörlerinden Hamry Abdelhamed Elsadany ve vatandaşlar, köydeki Gençlik Merkezi önünde gazetecilerle bir araya geldi.

Shetteh, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Salah'ın çocuk yaşlarda merkezin futbol sahasında kariyerinin başladığını söyledi.

Salah'ın köyün çocuklarından biri olduğunu ve başarısının tüm dünyaya yayıldığını belirten Shetteh, "Muhammed Salah aracılığıyla tüm dünyaya ulaştık." dedi.

Liverpool gibi önemli takımların ardından Türkiye'de futbol hayatına devam eden Salah'a başarılar dileyen Shetteh, daha başarılı günlerin yıldız futbolcuyu beklediğini ifade ederek, "Muhammed Salah bizi gururlandırdı. Geçmişte burada futbolun içerisindeydim. Muhammed Salah'ın gelişim sürecini yakından takip eden insanlardan biriydim. Muhammed Salah'ın Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir yumuşak güç olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Bütün Mısır halkı olarak Muhammed Salah'ı bir pusula gibi görüyoruz"

Salah'ın Avrupa'daki Müslümanlar için önemli bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Shetteh, şunları kaydetti:

" Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gitmesi sayesinde Trabzon'u daha yakından tanıdık. Elbette daha önce de Türkiye ligini takip ediyorduk. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, Galatasaray'ı ve diğer kulüpleri biliyorduk ancak Muhammed Salah'ın oraya gitmesiyle Türk futboluna olan ilgimiz çok daha fazla arttı. Artık Türkiye ligini izlemek, maçları takip etmek ve Muhammed Salah'ı seyretmek için çok daha büyük bir heyecan duyuyoruz. Çünkü biz her zaman Muhammed Salah'ın destekçisiyiz.

Biz Nagrig halkı olarak, hatta bütün Mısır halkı olarak Muhammed Salah'ı bir pusula gibi görüyoruz. Muhammed Salah nereye giderse Mısır halkının gözleri de oraya çevrilir. İsviçre'de oynarken de böyleydi, İtalya'da oynarken de, İngiltere'de oynarken de böyleydi. Şimdi Türkiye'de de aynı durum geçerli. Türkiye, artık Mısır halkının kendisine çok yakın hissettiği ülkelerden biri haline geldi. Sizleri burada, Muhammed Salah'ın köyünde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Antrenör Elsadany de Salah'ın futbola köylerindeki gençlik merkezinde başladığını hatırlatarak, "Bugün bütün dünya Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ve İngiltere Premier Lig'inden ayrılıp neden Türkiye ligine gittiğini konuşuyor. Ancak Muhammed Salah yalnızca futboluyla değil, halkları birbirine yakınlaştırmasıyla da çok önemli bir iş başardı. Onun Türkiye'de bulunması sayesinde Türk halkıyla daha da yakınlaştık." ifadelerini kullandı.

"Trabzon'a gitme konusunda daha da heyecanlandırdı"

Muhammed Salah'ın artık yalnızca bir futbolcu değil, Mısır'ın ve bütün Arap dünyasının elçisi haline geldiğini vurgulayan Elsadany, "Muhammed Salah sayesinde gözle görülür biçimde gelişen Mısır-Türkiye ilişkilerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Biz de Trabzon şehrini ziyaret etmek istiyoruz. Trabzon hakkında çok şey duyduk. Televizyon programlarında şehrin güzelliklerini ve insanların misafirperverliğini gördük. Bunlar bizi Trabzon'a gitme konusunda daha da heyecanlandırdı. Sizlerle Trabzon'da da bir araya gelmek istiyoruz. İnşallah bir gün Trabzon'a geliriz. Bunun için de sizlerden davet bekliyoruz." diye konuştu.

Elsadany, Muhammed Salah'ın her zaman arkasında olduklarını belirterek, "Mısır, Muhammed Salah nerede olursa olsun onun yanında olacaktır. Muhammed Salah şu anda Türkiye'de. Aslında biz daha önce Türk dizilerini ve Türk televizyon yapımlarını büyük bir ilgiyle takip ediyorduk ancak şimdi evladımız Türkiye'de olduğu için Türk halkını ilgilendiren en küçük gelişmeyi bile takip etmeye başladık. Çünkü evladımız orada yaşıyor. Muhammed Salah'ın Türkiye'de çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu biliyoruz. Türk halkının ona gösterdiği ilgiyi ve sevgiyi yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Elsadany, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de bulunmasından da çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye liginde Muhammed Salah'tan çok daha fazlasını göreceğiz. Çünkü Muhammed Salah'ın futbola verebileceği daha çok şey var. İnşallah Trabzonspor'da ve genel olarak Türkiye liginde yeni şampiyonluklar, yeni başarılar ve güzel performanslar ortaya koyacaktır. Trabzon'a gelip Muhammed Salah'ı kendi gözlerimizle izleyebilir, kulübün ona nasıl sahip çıktığını yerinde görebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz."

Daha sonra basın mensupları Muhammed Salah'ın doğduğu evi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet gerçekleştirdi.

Kaynak: AA