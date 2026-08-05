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Salah'tan Trabzonspor'a 'Bize Her Yer Trabzon' Mesajı

Salah'tan Trabzonspor'a 'Bize Her Yer Trabzon' Mesajı
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Trabzonspor, transfer görüşmeleri için Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın bordo-mavili formayla 'Bize her yer Trabzon' dediği videoyu paylaştı. Salah'ın İstanbul'da başkanla görüşmesi ve akşam Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü, transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın, bordo-mavili formayla verdiği "Bize her yer Trabzon" mesajını paylaştı.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Salah'ın İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmesi, akşam saatlerinde de Trabzon'da olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

Helal olsun bu sene trabzonda savaşa dahil oldu hadi bakalım

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