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Aylar sonra ortaya çıktı! Meğerse Arda, Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman olmuş

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği, dil ve sakatlıklar sebebiyle takımla iletişim kuramadığı için Los Angeles kampında psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun zaman zaman "Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım" fikrine kapıldığı da öne sürüldü.