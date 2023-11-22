Aylar sonra ortaya çıktı! Meğerse Arda, Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman olmuş
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği, dil ve sakatlıklar sebebiyle takımla iletişim kuramadığı için Los Angeles kampında psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun zaman zaman "Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım" fikrine kapıldığı da öne sürüldü.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in İspanya'daki ilk günlerinde çok zorluk çektiği öğrenildi.
ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Defensa Central'in haberine göre, yıldız futbolcu Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en üzücü günlerini Los Angeles kampında yaşadı. Arda'nın dil engeli sebebiyle takımla fazla iletişim kuramaması psikolojik olarak etkilenmesine neden oldu.
"FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM"
İlk antrenmanlarda gösterdiği performansla herkesi büyüleyen Arda'nın, sakatlıklardan sonra sorun yaşamaya başladığı ve zaman zaman "Keşke çok sevdiğim Fenerbahçe'de kalsaydım" fikrine kapıldığı yazıldı.