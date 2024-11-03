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Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yenerek Fark Yarattı

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yenerek Fark Yarattı
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Erdi Dikmen ve Simon'dan geldi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe

Yeni Malatyaspor : Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik), Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Ferhat Canlı (Dk. 73 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Altıntaş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış

Sakaryaspor : Jakub Szumski, Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammed Himmet Ertürk), Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Saint-Louis (Dk. 82 Engin Can Aksoy), Aabid, Fernando Santos (Dk. 82 Volkan Egri), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 19 Erdi Dikmen, Dk. 90+1 Simon ( Sakaryaspor )

Sarı Kartlar: Dk. 61 Atakan Müjde, Dk. 85 Mehmet Güneş ( Yeni Malatyaspor ) Dk. 74 Saint-Louis, Dk. 87 Salih Dursun ( Sakaryaspor )

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Yeni Malatya Stadı'nın maçlar için hazırlanmaması nedeniyle iç saha maçlarını dışarıda oynayan Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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