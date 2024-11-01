Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde tamamladı. Takım yarın Gaziantep'e giderek kampa girecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Sakarya temsilcisi, yarın havayoluyla Gaziantep'e giderek kampa girecek.
Sakaryaspor, ligin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.