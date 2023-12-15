Sakaryaspor, Tuzlaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda taktik ve şut çalışmaları yapıldı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında konuk olacağı Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 19 Aralık Salı günü saat 14.00'de deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA