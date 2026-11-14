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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

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Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Ankara Demirspor'un golleri Kerem Şenyüz ve Erdem Çetinkaya'dan gelirken, Sakaryaspor'un tek golünü Uğur Can attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Sakarya Atatürk

Hakemler: Muhammet Taha Onat, Berkay Diniz, Gürcan Uslu

Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Muhammet Ömer Çakı (Gökhan Akkan dk. 90), Yalçın Kılınç, Yasin Eratilla, Evren Korkmaz, Serkan Odabaşoğlu (Hakkı Türker dk. 67), Kerim Frei (Muhammet Özbaskıcı dk. 68), İlhan Depe, Hasan Bilal (Berk İsmail Ünsal dk. 61), Barış Sağır, Uğur Can

Ankara Demirspor: Ali Taha Demir, Murat Karadeniz, Batuhan Süer, Taylan Utku Aydın, Çağrı Giritoğlu, Furkan Işıkdemir (Semih Akyıldız dk. 68), Eralp Aydın, Berk Yiğit Karadağ (Mehmet Aslanboğa dk. 88), Mehmet Özdıraz (Tunahan Akpınar dk. 68), Kerem Şenyüz (Emirhan Altundağ dk. 79), Erdem Çetinkaya (Deniz Yaşar dk. 79)

Goller: Kerem Şenyüz (dk. 6), Erdem Çetinkaya (dk. 54) (Ankara Demirspor), Uğur Can (dk. 18) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Kerem Şenyüz, Emirhan Altundağ, Ali Taha Demir (Ankara Demirspor), Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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