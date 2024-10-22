Sakaryaspor, Teksüt Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Teksüt Bandırmaspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Bazı oyuncular tedavi sürecindeyken, takım yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'nde idmanda futbolcular, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmana tedavisine devam edilen Jakub Szumski, Erdi Dikmen, Cebrail Karayel ve Fernando Andrade katılmadı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı çalışmayla Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor, ligin 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak.