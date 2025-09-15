Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü: 'Puanlarla Dönmekti Amacımız'

Haberler

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Serhat Sütlü, maç sonrası basın toplantısında takımlarının durumda verdiği mücadeleye değinerek, puan elde etmenin önemini vurguladı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, "Amacımız puanlarla buradan dönmekti. İstediğimiz amaca ulaşmış olduk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, "Erzurumspor'un coşkulu, istekli, arzulu, kazanma hırsıyla maça çıkacağını ve bu baskıyı kuracağını biliyorduk. Bir hafta oldu takımı devraldığımız. Tek tek ekibimizle bu maç için, bu maçın özelinde bütün planımız Serkan Hoca'nın karşısına farklı dizilişle çıkıp en azından o süreyi değerlendirmekti bizim için. Asıl olan buydu. Tabii yeni bir sisteme geçiyorsun, bir hafta çalışabiliyorsun. Son bir haftadır beraberiz, beş antrenman yaptık. O yüzden de bir şeyleri oturtmak zaman alıyor ama oyuncuların hepsine, giren, çıkan, oynayan, oynamayan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü iyi bir mücadele gösterdiler. Maçın Erzurumspor özelliğinde geçtiğini, daha çok ataklar olduğunu, gol pozisyonlarına girildiğini ve girilmeye çalışıldığını gözlemleyebiliriz. Ama amaç zaten puanlarla buradan dönmekti. Evet, biz istediğimiz amaca ulaşmış olduk. Zaman geçtikçe oyunsal eksikliklerimiz tamamlanır. Serkan hoca ve Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin. Ben göreve geldiğimde oyuncularımla birlikte de aynı şeyi konuştuk. Sezonun başını beraber geçirmedik. Doğal olarak oturmuş bir oyun felsefemiz, bir oyun kurgumuz yok. Evet, daha önceden yapılmış olanlar var ama bizim planladığımız noktada çalışma imkanımız olmadı. O yüzden de oyuncularıma da aynı şeyi söyledim; biz devre arasına kadar maç maç gitmeliyiz. O arada da kendi oyun felsefemizi ortaya koymalıyız ve hazırlanmalıyız. O yüzden biz bir müddet maç maç plan yapacağız. Evet, bu planımız Erzurumspor'a özel bir plandı. Çünkü Serkan Hoca'nın oyun oynama isteğini çok bilirim ve severim, takip ederim. O yüzden Erzurum maçına özel bu planla geldik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
