Sakaryaspor, Teknik Direktör Serhat Sütlü ile Anlaştı

SAKARYA (İHA) – İrfan buz ile yollarını ayıran Sakarya spor, teknik direktörlük görevine getirdiği Serhat Sütlü için imza töreni gerçekleştirdi. Törende konuşan Sütlü, "Transferler dahil her şeyi yakından takip ediyorum, kendi öğrenci gruplarım da burada. Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse faydalı olamaz" dedi.

Sakarya spor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktör direktörlük görevine getirdiği Serhat Sütlü için imza töreni düzenledi. Sütlü'nün öz geçmişinden bahsederek takıma katkı sunacağından bahseden Sakarya spor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, "Sakarya spor camiası olarak şehrimizin yetiştirdiği değerli bir spor insanını teknik ekibimize katmanın gururunu yaşıyoruz. Serhat Sütlü 15 yılı aşkın bir süredir milli takımlarda görev yaparak Türk futboluna önemli katkılar sunmuş. Ayrıca, UEFA bünyesinde de antrenör eğitmenliği yapmıştır. Süper Lig'de Kayserispor ve Kasımpaşa takımlarında Burak Yılmaz hocamızın da yardımcı antrenörlüğü yapmıştır. Bizim için yalnızca tecrübeli bir antrenör değil Sakarya'nın evladı ve kendi öz kaynağımız olan Serhat Sütlü'nün bilgi birikimi ve vizyonu ile kulübümüzü iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyoruz" dedi.

"Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse faydalı olamaz"

Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen törende açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki teknik adam Sütlü, "Ben 1985 senesinden beri Sakaryaspor'un içinde olan biriyim. 2011 yılından sonrada milli takımlarda ve antrenör takımlarında hizmet verdim. Kendi istifamla Futbol Federasyonu'ndan ayrıldım. Hedef, bilgi ve birikimimizi kendi şehrimize daha iyi etkin halde sunabilmekti. Bu hususta transferler dahil her şeyi yakından takip ediyorum, kendi öğrenci gruplarım da burada. Biz buraya faydalı olamayacaksak kimse faydalı olamaz. Başkanın ve yönetim kurulunun inanılmaz bir çabası var oyuncu kazandırma adına. Bu şehir istiyor, senelerdir bir üst lige çıkmayı, maçlarda çok etkin olmayı, kazanma hırsı olan bir takımı istiyor. Biz bu anlamda seyircinin istediğini vereceğiz" diye konuştu. - SAKARYA