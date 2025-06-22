Sakaryaspor Teknik Direktör İrfan Buz ile Devam Kararında

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarına devam etme kararı aldı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinde Sakaryaspor'un yeni yönetimi, teknik direktör İrfan Buz ile yola devam kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz İrfan Buz ile yapılan görüşmeler sonucunda, birlikte yola devam etme kararı alınmıştır." denildi.

Yeşil-siyahlı ekip, 23 Nisan'da teknik direktörlüğe getirilen İrfan Buz ile ligin son 3 haftasında sahaya çıktığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Sakaryaspor Kulübünün 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda ise başkanlığa Muhammet Kıratlı getirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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